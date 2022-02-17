Ураган в Польше сорвал крыши, повалил деревья и оставил без света сотни тысяч домов (фото, видео)
Стихия привела к блэкауту в Польше, много людей пострадали на улице.
Над Польшей пронесся разрушительный ураган, который вырывал деревья с корнями, сорвал десятки крыш и обесточил более 300 тысяч пользователей, сообщает Rmf24.pl.
В Любушском воеводстве на юго-западе страны ветер повалил дерево на авто, из-за чего погиб 70-летний мужчина. В этом регионе случился еще один аналогичный инцидент, пострадала женщина. На автомагистрали А1 в направлении Гданьска ветер перевернул грузовик, из-за чего водитель покалечился.
Наделал беды ураган и в Кракове, где повалило 30-метровый кран. Пострадали оператор крана и трое рабочих.
Метеорологи предупредили, что стихия будет бушевать и в четверг на протяжении дня.
Поляки получили от властей смс с предупреждением об опасности, людей призвали не покидать дома без необходимости.
Напомним, американские метеорологи зафиксировали рекордную статистику по ураганам. При этом в США в последнее время удивляют не только они, но и аномальная температура.
В прошлом месяце ураган пронесся над Киевом. Сильный ветер сорвал ветки с деревьев и обрушил фасад здания на автомобиль.