Ураган в Польше сорвал крыши, повалил деревья и оставил без света сотни тысяч домов (фото, видео)

Стихия привела к блэкауту в Польше, много людей пострадали на улице.

Над Польшей пронесся разрушительный ураган, который вырывал деревья с корнями, сорвал десятки крыш и обесточил более 300 тысяч пользователей, сообщает Rmf24.pl.

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В Любушском воеводстве на юго-западе страны ветер повалил дерево на авто, из-за чего погиб 70-летний мужчина. В этом регионе случился еще один аналогичный инцидент, пострадала женщина. На автомагистрали А1 в направлении Гданьска ветер перевернул грузовик, из-за чего водитель покалечился.

Наделал беды ураган и в Кракове, где повалило 30-метровый кран. Пострадали оператор крана и трое рабочих.

[ + – ] сильный ветер повалил деревья

[ + – ] из-за урагана пострадали автомобили

Метеорологи предупредили, что стихия будет бушевать и в четверг на протяжении дня.

Поляки получили от властей смс с предупреждением об опасности, людей призвали не покидать дома без необходимости.

Напомним, американские метеорологи зафиксировали рекордную статистику по ураганам. При этом в США в последнее время удивляют не только они, но и аномальная температура.

В прошлом месяце ураган пронесся над Киевом. Сильный ветер сорвал ветки с деревьев и обрушил фасад здания на автомобиль.