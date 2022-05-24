Именную ручку Джо Байдена продали на аукционе за 600 тысяч грн (фото)
В "Укроборонпроме" рассказали, что в 2017 году тогдашний вице-президент США Джо Байден лично подарил свою именную ручку директору концерна Юрию Гусеву.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
На благотворительном аукционе была продана именная ручка президента США Джо Байдена. Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".
Именная ручка американского президента Джо Байдена была продана за 600 тысяч гривен, а все вырученные с аукциона средства будут направлены на поддержку новосозданного 47-го отдельного батальона Вооруженных сил Украины под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса (Ананьева).
В "Укроборонпроме" отмечают, что лот был выставлен с помощью сервиса "Прозорро.Продажи". Именную ручку в 2017 году тогдашний вице-президент США Джо Байден лично подарил генеральному директору оборонного концерна Юрию Гусеву.
"Если по каким-либо причинам победитель аукциона откажется заплатить предложенную ранее сумму — право выкупить ручку перейдет к следующему участнику", — добавили в пресс-службе "Укроборонпрома".
На сайте "Прозорро.Продажи" сказано, что победителем аукциона является Александр Любашевский, который готов заплатить 600 тысяч гривен за именную ручку президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Напомним, на благотворительном аукционе Brave Ukraine в Лондоне смогли собрать $1,2 млн для украинцев. В рамках мероприятия были проданы флисовая куртка президента Украины Владимира Зеленского и марки "Русский военный корабль…". В Минкульте рассказывали, что на благотворительном аукционе, помимо дипломатов, также присутствовал премьер-министр Королевства Борис Джонсон.
Также сообщалось, что Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022" анонсировали благотворительный аукцион, на котором планируют продать "Хрустальный микрофон". Вырученные от реализации главного приза песенного конкурса деньги музыканты направят на помощь ВСУ.