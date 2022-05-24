Именную ручку Джо Байдена продали на аукционе за 600 тысяч грн (фото)

В "Укроборонпроме" рассказали, что в 2017 году тогдашний вице-президент США Джо Байден лично подарил свою именную ручку директору концерна Юрию Гусеву.

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На благотворительном аукционе была продана именная ручка президента США Джо Байдена. Об этом информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

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Именная ручка американского президента Джо Байдена была продана за 600 тысяч гривен, а все вырученные с аукциона средства будут направлены на поддержку новосозданного 47-го отдельного батальона Вооруженных сил Украины под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса (Ананьева).

В "Укроборонпроме" отмечают, что лот был выставлен с помощью сервиса "Прозорро.Продажи". Именную ручку в 2017 году тогдашний вице-президент США Джо Байден лично подарил генеральному директору оборонного концерна Юрию Гусеву.

"Если по каким-либо причинам победитель аукциона откажется заплатить предложенную ранее сумму — право выкупить ручку перейдет к следующему участнику", — добавили в пресс-службе "Укроборонпрома".

На сайте "Прозорро.Продажи" сказано, что победителем аукциона является Александр Любашевский, который готов заплатить 600 тысяч гривен за именную ручку президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

[ + – ] На аукционе за 600 тысяч продали именную ручку президента США Джо Байдена

Напомним, на благотворительном аукционе Brave Ukraine в Лондоне смогли собрать $1,2 млн для украинцев. В рамках мероприятия были проданы флисовая куртка президента Украины Владимира Зеленского и марки "Русский военный корабль…". В Минкульте рассказывали, что на благотворительном аукционе, помимо дипломатов, также присутствовал премьер-министр Королевства Борис Джонсон.

Также сообщалось, что Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022" анонсировали благотворительный аукцион, на котором планируют продать "Хрустальный микрофон". Вырученные от реализации главного приза песенного конкурса деньги музыканты направят на помощь ВСУ.