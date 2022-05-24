RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Російсько-українська війна

Іменну ручку Джо Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень (фото)

184
Байден США Білий дім іменна ручка аукціон
Фото: The White House | Іменну ручку президента США Джо Байдена продали на аукціоні

В "Укроборонпромі" розповіли, що у 2017 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден особисто подарував свою іменну ручку директору концерну Юрію Гусєву.

На благодійному аукціоні було продано іменну ручку президента США Джо Байдена. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Іменну ручку американського президента Джо Байдена було продано за 600 тисяч гривень, а всі виручені з аукціону кошти спрямують на підтримку новоствореного 47-го окремого батальйону Збройних сил України під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса (Ананьєва).

В "Укроборонпромі" зазначають, що лот виставили за допомогою сервісу "Прозорро.Продажі". Іменну ручку у 2017 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден особисто подарував генеральному директору оборонного концерну Юрію Гусєву.

"Якщо з певних причин переможець аукціону відмовиться заплатити запропоновану раніше суму — право викупити ручку перейде до наступного учасника", — додали в пресслужбі "Укроборонпрому".

На сайті "Прозорро.Продажі" сказано, що переможцем аукціону є Олександр Любашевський, який готовий заплатити 600 тисяч гривень за іменну ручку президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

На аукціоні за 600 тисяч продали іменну ручку президента США Джо Байдена

Нагадаємо, на благодійному аукціоні Brave Ukraine у Лондоні змогли зібрати $1,2 млн для українців. У межах заходу було продано флісову куртку президента України Володимира Зеленського та марки "Російський військовий корабель…". У Мінкульті розповідали, що на благодійному аукціоні крім дипломатів також був присутній прем'єр-міністр Королівства Борис Джонсон.

Також повідомлялося, що Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022" анонсували благодійний аукціон, на якому планують продати "Кришталевий мікрофон". Виручені від реалізації головного призу пісенного конкурсу гроші гурт направить на допомогу ЗСУ.