Іменну ручку Джо Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень (фото)

В "Укроборонпромі" розповіли, що у 2017 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден особисто подарував свою іменну ручку директору концерну Юрію Гусєву.

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На благодійному аукціоні було продано іменну ручку президента США Джо Байдена. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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Іменну ручку американського президента Джо Байдена було продано за 600 тисяч гривень, а всі виручені з аукціону кошти спрямують на підтримку новоствореного 47-го окремого батальйону Збройних сил України під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса (Ананьєва).

В "Укроборонпромі" зазначають, що лот виставили за допомогою сервісу "Прозорро.Продажі". Іменну ручку у 2017 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден особисто подарував генеральному директору оборонного концерну Юрію Гусєву.

"Якщо з певних причин переможець аукціону відмовиться заплатити запропоновану раніше суму — право викупити ручку перейде до наступного учасника", — додали в пресслужбі "Укроборонпрому".

На сайті "Прозорро.Продажі" сказано, що переможцем аукціону є Олександр Любашевський, який готовий заплатити 600 тисяч гривень за іменну ручку президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

[ + – ] На аукціоні за 600 тисяч продали іменну ручку президента США Джо Байдена

Нагадаємо, на благодійному аукціоні Brave Ukraine у Лондоні змогли зібрати $1,2 млн для українців. У межах заходу було продано флісову куртку президента України Володимира Зеленського та марки "Російський військовий корабель…". У Мінкульті розповідали, що на благодійному аукціоні крім дипломатів також був присутній прем'єр-міністр Королівства Борис Джонсон.

Також повідомлялося, що Kalush Orchestra після перемоги на "Євробаченні-2022" анонсували благодійний аукціон, на якому планують продати "Кришталевий мікрофон". Виручені від реалізації головного призу пісенного конкурсу гроші гурт направить на допомогу ЗСУ.