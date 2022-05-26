"Метка изгоя": в ОП отреагировали на начало выдачи паспортов РФ на юге Украины

Советник главы ОП заявил, что попытки Кремля являются юридически бессмысленными и бесперспективными, а Россию чиновник назвал концлагерем.

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В Офисе Президента отреагировали на указ Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областях. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такие попытки Кремля юридически бессмысленными и бесперспективными. Об этом он написал в Twitter.

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По словам Подоляка, паспорт России сегодня — это метка изгоя, а паспорт Украины — символ храбрости и героизма. Он также не понимает, зачем украинцам российское гражданство, если они могут путешествовать по миру без виз и границ с украинским документом, а Россию чиновник назвал концлагерем.

"Любые попытки раздавать Россией паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня — символ храбрости и героизма. Российский паспорт — метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?" — сказал он.

Напомним, 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей. В апреле 2019 глава Кремля разрешил гражданам Украины, которые проживали на территории ОРДЛО, подавать на российское гражданство в упрощенном порядке.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Россия начала фактическую аннексию города, выдавая жителям оккупированного Донбасса паспорта России. По его словам, выдачу жителям российского гражданства в Мариуполе начали в среду, 25 мая.