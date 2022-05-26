"Мітка ізгоя": в ОП відреагували на початок видачі паспортів РФ на півдні України

Радник голови ОП заявив, що спроби Кремля є юридично безглуздими та безперспективними, а Росію чиновник назвав концтабором.

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В Офісі Президента відреагували на указ Володимира Путіна про спрощену видачу паспортів на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав такі спроби Кремля юридично безглуздими та безперспективними. Про це він написав у Twitter.

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За словами Подоляка, паспорт Росії сьогодні — це мітка ізгоя, а паспорт України — символ хоробрості та героїзму. Він також не розуміє, навіщо українцям російське громадянство, якщо вони можуть подорожувати світом без віз та кордонів з українським документом, а Росію чиновник назвав концтабором.

"Будь-які спроби роздавати Росією паспорти на окупованих територіях юридично безглузді й безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості й героїзму. Російський паспорт — мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують світом без віз і кордонів. Навіщо їм квиток у РФ-концлагер?" — сказав він.

Нагадаємо, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства РФ для жителів Херсонської та Запорізької областей. У квітні 2019 року глава Кремля дозволив громадянам України, які проживали на території ОРДЛО, подавати на російське громадянство у спрощеному порядку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Росія розпочала фактичну анексію міста, видаючи жителям окупованого Донбасу паспорти Росії. За його словами, видачу мешканцям російського громадянства в Маріуполі розпочали в середу, 25 травня.