Технику телеканалов Медведчука конфисковали военные, — СМИ

Как удалось выяснить журналистам, технику конфисковали ради нужд военной администрации. При этом сотрудникам не выплатили зарплату за январь и февраль.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

"Медиахолдинг Новости", в который входили телеканалы "Перший незалежний" и "Urklive", остался без технического комплекса, сообщает "Детектор Медиа".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщил журналистам источник из руководства холдинга, технику телеканалов конфисковали на нужды военной администрации. Какое именно ведомство совершило конфискацию, на данный момент остается неизвестным.

Также сообщается, что сотрудникам компании не выплатили зарплату за январь и февраль. При этом, задолженность обещают погасить.

Отмечается, что формальным владельцем компании является народный депутат Нестор Шуфрич, входивший во фракцию "Оппозиционная платформа — За жизнь" до ее ликвидации, но фактически редакционную политику определял Виктор Медведчук, который никогда не отрицал свою причастность к этим телеканалам, как и к ранее ликвидированным "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

При этом, Нестор Шуфрич пока никак не комментирует ситуацию с конфискацией имущества медиа-холдинга.

Также "Детектор Медиа" отмечает, что с началом российской военной агрессии против Украины, оба телеканала объединились в общий эфир, в котором призывали к капитуляции и уступкам России. Позднее аккаунты обоих телеканалов были удалены с платформы YouTube.

Напомним, что в декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против новых каналов из орбиты Медведчука. Согласно указу, ограничения против телеканалов "Первый независимый" и UkrLive будут действовать 5 лет.

Также Фокус рассказывал, что будет с имуществом Виктора Медведчука, арестованного по подозрению в государственной измене. Виктор Медведчук больше не может распоряжаться зарегистрированными на него и его жену недвижимостью и бизнесом — все это арестовано. Судьбу этого имущества будет решать суд.