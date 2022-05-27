Техніку телеканалів Медведчука конфіскували військові, — ЗМІ

Як вдалося з'ясувати журналістам, техніку конфіскували задля потреб військової адміністрації. При цьому працівникам не виплатили зарплату за січень та лютий.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

"Медіахолдинг Новини", до якого входили телеканали "Перший незалежний" та "Urklive", залишився без технічного комплексу, повідомляє "Детектор Медіа".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомило журналістам джерело з керівництва холдингу, техніку телеканалів конфіскували на потреби військової адміністрації. Яке саме відомство здійснило конфіскацію, наразі залишається невідомим.

Також повідомляється, що співробітникам компанії не виплатили зарплату за січень та лютий. При цьому заборгованість обіцяють погасити.

Зазначається, що формальним власником компанії є народний депутат Нестор Шуфрич, який входив до фракції "Опозиційна платформа — За життя" до її ліквідації, але фактично редакційну політику визначав Віктор Медведчук, який ніколи не заперечував своєї причетності до цих телеканалів, як і раніше ліквідованих "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK".

При цьому Нестор Шуфрич поки що ніяк не коментує ситуацію з конфіскацією майна медіа-холдингу.

Також "Детектор Медіа" зазначає, що з початком російської військової агресії проти України, обидва телеканали об'єдналися в спільний ефір, у якому закликали до капітуляції та поступок Росії. Пізніше облікові записи обох телеканалів були видалені з платформи YouTube.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти нових каналів з орбіти Медведчука. Згідно з указом, обмеження проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive діятимуть 5 років.

Також Фокус розповідав, що буде з майном Віктора Медведчука, заарештованого за підозрою у державній зраді. Віктор Медведчук більше не може розпоряджатися зареєстрованими на нього та його дружину нерухомістю та бізнесом — усе це заарештовано. Долю цього майна вирішуватиме суд.