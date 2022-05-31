Суд приговорил двоих военных РФ к 11,5 годам тюрьмы за обстрелы Харьковской области

Оккупанты сдались в плен украинским бойцам в первые дни полномасштабного вторжения. До этого они наносили удары в направлении Харькова из "Градов".

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Попавшие в плен двое российских военных — Александр Бобыкин и Александр Иванов — признаны виновными в обстрелах Харьковской области из ракетной системы залпового огня "Град", в результате которых были разрушены объекты инфраструктуры, жилые дома и лицей. Подсудимых приговорили к 11,5 годам лишения свободы. Соответствующее решение во вторник, 31 мая, вынес Котелевский районный суд Полтавской области. Заседание транслировало "Суспільне".

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По версии следствия, 24 февраля подсудимые обстреляли Харьковскую область сначала с территории РФ, а потом и с украинской территории. Бобыкин и Иванов полностью признали свою вину, в связи с чем не стал изучать доказательства правонарушения.

Прокуратура запрашивала для оккупантов по 12 лет лишения свободы, а их адвокаты просили меньший срок — по 8 лет тюрьмы. Защитники указали, что их клиенты раскаялись в содеянном и действовали якобы под давлением военного руководства.

Суд учел раскаяние как смягчающее обстоятельство, однако пришел к выводу, что Бобыкин и Иванов могли избежать совершения преступления. В связи с этим российских военных приговорили к 11,5 годам лишения свободы согласно статье о нарушении законов и обычаев войны.

Известно, что Бобыкин и Иванов служили в Мурманской области — первый был водителем-заряжающим "Града", а второй наводчиком. В феврале военные прибыли в Курск на учения, а во второй половине февраля переместились в Белгородскую область, где и узнали, что они будут участвовать в полномасштабной войне против Украины.

23 февраля на расстоянии до 6 километров от границы российские войска разместили 6 "Градов". Утром следующего дня подсудимые открыли огонь по Харьковской области и Харькову. В результате в регионе в двух селах региона были повреждены электрическая подстанция, линии электропередач, жилые дома, а также лицей. 24 февраля Вооруженные силы Украины разбили колонну, после чего, спустя три дня, оккупанты сдались в плен.

Напомним, ранее Харьковская областная прокуратура сообщила, что личности командиров, отдававших приказы об обстрелах Бобыкину и Иванову, еще устанавливаются.

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