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Суд засудив двох військових РФ до 11,5 років ув'язнення за обстріл Харківської області

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Фото: Скріншот | Російських військових засудили до 11,5 років ув'язнення

Окупанти здалися в полон українським бійцям у перші дні повномасштабного вторгнення. До цього вони завдавали ударів у напрямку Харкова з "Градів".

Двоє російських військових, які потрапили в полон, — Олександр Бобикін та Олександр Іванов — визнані винними в обстрілах Харківської області з ракетної системи залпового вогню "Град", унаслідок яких було зруйновано об'єкти інфраструктури, житлові будинки та ліцей. Підсудних засудили до 11,5 років позбавлення волі. Відповідне рішення у вівторок, 31 травня, ухвалив Котелівський районний суд Полтавської області. Засідання транслювало "Суспільне".

За версією слідства, 24 лютого підсудні обстріляли Харківську область спершу з території РФ, а потім і з української території. Бобикін та Іванов повністю визнали свою провину, у зв'язку з чим не став вивчати докази правопорушення.

Прокуратура просила для окупантів по 12 років позбавлення волі, а їхні адвокати просили менший термін — по 8 років в'язниці. Захисники вказали, що їхні клієнти покаялися у скоєному та діяли нібито під тиском військового керівництва.

Суд врахував каяття як пом'якшувальну обставину, однак дійшов висновку, що Бобикін та Іванов могли уникнути скоєння злочину. У зв'язку з цим російських військових засудили до 11,5 років позбавлення волі згідно зі статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Відомо, що Бобикін та Іванов служили в Мурманській області — перший був водієм-заряджальником "Града", а другий — навідником. У лютому військові прибули в Курськ на навчання, а в другій половині лютого перемістилися у Бєлгородську область, де й дізналися, що вони братимуть участь у повномасштабній війні проти України.

23 лютого на відстані до 6 кілометрів від кордону російські війська розмістили 6 "Градів". Вранці наступного дня підсудні відкрили вогонь по Харківській області та Харкову. Внаслідок цього у регіоні у двох селах регіону було пошкоджено електричну підстанцію, лінії електропередач, житлові будинки, а також ліцей. 24 лютого Збройні сили України розбили колону, після чого через три дні окупанти здалися в полон.

Нагадаємо, раніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що особи командирів, які віддавали накази про обстріл Бобикину й Іванову, ще встановлюються.

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