В Украине арестовали имущество компании РФ "Татнефть" на миллиарды гривен (видео)

Следователи ГБР рассказали, что российскую компанию подозревают в финансировании действий, нацеленных на свержение конституционного строя и захвате государственной власти.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Суд в Украине арестовал собственность, счета и корпоративные права российской нефтяной компании "Татнефть". Таким образом были арестованы миллиарды гривен российских владельцев "Татнефти". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В ГБР рассказали, что в данный момент были арестованы 115 объектов имущества компании. Это автомобильные заправки, нежилые здания, земельные участки. Кроме того, под арест попали 118 бензовозов и машин.

"Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до 2 млрд. гривен", — заявили правоохранители.

Сообщается, что активы "Татнефти" будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для дальнейшего управления ими.

В чем обвиняют "Татнефть"

В ведомстве заявили, что продолжают проводить досудебное расследование. Следствие ведется при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора по статье 110-2 части 3 Криминального кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенному по предварительному сговору группой лиц.

Что известно о компании

"Татнефть" — российская нефтяная компания, она является одной из крупнейших российских публичных компаний с рыночной капитализацией более 1,1 трлн. рублей на начало 2022 года. В ГБР рассказали, что "Татнефть" поставляет свою продукцию для нужд Министерства обороны России.

Напомним, 30 мая лидеры стран ЕС согласовали 6 пакет санкций против России, в котором есть частичное эмбарго на импорт нефти. В рамках нового пакета санкций к концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС.

Ранее, 10 марта Владимир Зеленский подписал закон о конфискации собственности РФ в Украине. Закон позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, а также любое другое имущество, принадлежащее России и ее резидентам.