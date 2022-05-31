В Україні заарештували майно компанії РФ "Татнафта" на мільярди гривень (відео)

Слідчі ДБР розповіли, що російську компанію підозрюють у фінансуванні дій, націлених на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

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Суд в Україні заарештував власність, рахунки та корпоративні права російської нафтової компанії "Татнафта". Так, заарештовано мільярди гривень російських власників "Татнафти". Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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У ДБР розповіли, що на цей час заарештовано 115 об'єктів майна компанії. Це автомобільні заправки, нежитлові будинки, земельні ділянки. Крім того, під арешт потрапили 118 бензовозів та машин.

"Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 мільйонів гривень. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень", — заявили правоохоронці.

Повідомляють, що активи "Татнафти" передадуть до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) для подальшого управління ними.

У чому звинувачують "Татнафту"

У відомстві заявили, що продовжують проводити досудове розслідування. Слідство ведуть за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора за статтею 110-2 частини 3 Кримінального кодексу України про фінансування дій, що здійснюються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Що відомо про компанію

"Татнафта" — російська нафтова компанія, вона є однією з найбільших російських публічних компаній з ринковою капіталізацією понад 1,1 трлн рублів початку 2022 року. У ДБР розповіли, що "Татнафта" постачає свою продукцію для потреб Міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, 30 травня лідери країн ЄС погодили 6 пакет санкцій проти Росії, в якому є часткове ембарго на імпорт нафти. В межах нового пакету санкцій до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти до країн ЄС.

Раніше, 10 березня, Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію власності РФ в Україні. Закон дозволяє націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, а також будь-яке інше майно, що належить Росії та її резидентам.