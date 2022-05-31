День украинской государственности: что известно о новом национальном празднике

Верховная Рада проголосовала за новый праздничный день в Украине, который будет отмечаться 28 июля, то есть в День крещения Киевской Руси. Инициатором законопроекта стал президент Владимир Зеленский.

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Верховная Рада поддержала законопроект о введении нового праздника — Дня украинской государственности. Об этом сообщается на официальном портале парламента.

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Как следует из пояснительной записки законопроекта, подписанной заместителем руководителя Офиса Президента Алексеем Днепровым, новый праздничный день приходится на 28 июля, то есть на День крещения Киевской Руси.

"В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины Российская Федерация на самом высоком государственном уровне активно продвигает фейковый образ российского государства — защитника традиционных ценностей, заложенных во времена Киевской Руси, — православия, народности и государственности. В этой системе дезинформации украинцы не являются отдельным народом, который имеет свою более чем тысячелетнюю историю создания государства, а является составной частью триединого русского народа, а история Киевской Руси — этап российской государственности. Эти тезисы фактически становятся идеологическим поводом к обоснованию продолжения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — указано в законопроекте.

Из пояснительной записки следует, что введение нового праздника — Дня украинской государственности — будет способствовать утверждению наследственности более чем тысячелетней истории украинского государства, а также защите национальных интересов Украины.

О решении создать новый праздник в стране у себя в Telegram-канале написал и народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что за законопроект проголосовало 257 парламентариев.

День украинской государственности будет выходным днем в Украине.

Впервые о новом празднике в Украине рассказал Владимир Зеленский, выступая с праздничной речью на День независимости в прошлом году. Тогда же он подписал соответствующий указ об учреждении Дня украинской государственности.

На следующий день, 25 августа, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

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