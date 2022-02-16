Патриотические лозунги и флешмобы с флагами: как в Киеве отмечают День единения (видео)

В Украине 16 февраля отмечают День единения, который учредил глава государства Владимир Зеленский. Праздник начался с патриотических выступлений чиновников по телеканалам. Президент Украины придумал флешмоб, а на "Олимпийском" развернули самый большой флаг. Фокус показывает, какие праздничные мероприятия устраивали в столице.

Утром с 8:00 до 10:00 на телеканалах проходил праздничный марафон. Президент Украины Владимир Зеленский выходил в эфир дистанционно, а глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко пришли в студию канала "Рада" в вышиванках.

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[ + – ] День единения Украины в Верховной Раде

В "марафоне единения" участвовали министр обороны Алексей Резников, глава МВД Денис Монастырский, министр экономики Юлия Свириденко и глава Минздрава Виктор Ляшко.

Поздравление Зеленского на День единения

Обращаясь к украинцам с поздравлением, Зеленский отметил, что всех в стране объединяет желание жить в мире.

"Жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. На все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые", — сказал Зеленский.

[ + – ] Марафон в День единения

По его словам, марафон смотрят "только на наших телеканалах".

Президент анонсировал челлендж – сделать фото или видео с национальным флагом, опубликовать их с хештегом #UAразом и отметить следующих участников.

[ + – ] Зеленский и его жена присоединились к флешмобу

В центре Киева развесили банеры с хештегом UAразом, о котором упоминал Зеленский. Один из них оказался на здании напротив Софии Киевской.

К президентскому флешмобу присоединилось молодежное крыло партии "Слуга народа".

[ + – ] Молодежное крыло "Слуги народа"

Нардепы не скрывали слез в День единения

Утро в Верховной Раде началось с гимна Украины и поднятия флагов. Нардепы пришли в Раду в вышиванках и оборачивались в украинские флаги в знак единения. В сессионном зале звучали патриотические заявления, некоторые парламентарии вытирали с глаз слезы.

[ + – ] Нардепы пришли в Раду в вышиванках

Депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис с трибуны Рады рассказывал о мире и о том, как Украине нужно сотрудничество с НАТО. По его словам, если Киев проиграет в войне за демократию, то проиграет и весь демократический мир.

"Мы будем вместе с вами до конца этой войны за демократию. Мы заявляем, что стоим вместе до того момента, пока Украина не будет независима полностью", – заявил Зингерис.

[ + – ] Зингерис выступает с трибуны Рады

"Парад" под Кабмином на День единения

Кабинет Министров Украины инициировал проведение общего молебна за Украину в День Единства. Сегодня возле здания правительства под гимн поднимали флаг Украины, на мероприятии был премьер Денис Шмыгаль, министры и чиновники.

Военные роты почетного караула Национальной гвардии подняли государственный флаг Украины под гимн в исполнении участников хора "Хрещатик".

"Мы сильный, единый народ. Сегодня мы демонстрируем это. У нас единое государство, стабильная экономика и мощная армия. Верьте в свое государство. Слава Украине!" — поздравил украинцев глава Кабмина.

Самый большой флаг на День единения

В честь Дня единения на НСК "Олимпийском" провели акцию с самым большим флагом Украины длиной 200 метров.

[ + – ] Акция на НСК "Олимпийский" в День единения

Около тысячи человек два раза прошли с флагом по кругу вдоль поля.

Послы стран Евросоюза вместе с главной представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом возложили цветы к Стене памяти в Киеве в дань уважения жертвам войны с Россией.

Маасикас уверен, что Запад сможет противостоять российской угрозе, поскольку провел "более глубокую, чем когда бы то ни было" работу и координацию.

Представительство ЕС в Киеве подняло флаг Украины вместе с флагом Евросоюза.

"Не уверен, что это (поднятие флага Украины вместе с флагом ЕС, – ред.) вполне соответствует правилам, но сейчас экстраординарные времена", — прокомментировал в Twitter Маасикас.

Фокус со ссылкой на СМИ ранее писал, что украинских школьников обязали прийти 16 февраля в учебные заведения в вышиванках.

Напомним, что британские таблоиды The Sun и The Mirror со ссылкой на американскую разведку распространили информацию о нападении РФ на Украину 15-16 февраля. Первое издание впоследствии исправило материал.

Американский телеканал CBS News 14 февраля сообщил о выдвижении российских войск на позиции для нападения на Украину.

15 февраля командование армии РФ заявило об отводе войска от границ с Украиной, но независимые исследователи из CIT не заметили изменений "на земле". Они зафиксировали новые переброски к Украине.