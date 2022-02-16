Патріотичні гасла та флешмоби з прапорами: як у Києві відзначають День єднання (відео)

В Україні 16 лютого відзначають День єднання, який започаткував глава держави Володимир Зеленський. Свято розпочалося з патріотичних виступів чиновників на телеканалах. Президент України вигадав флешмоб, а на "Олімпійському" розгорнули найбільший прапор. Фокус показує, які святкові заходи влаштовували в столиці.

Вранці з 8:00 до 10:00 на телеканалах проходив святковий марафон. Президент України Володимир Зеленський виходив в ефір дистанційно, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і його перший заступник Олександр Корнієнко прийшли в студію каналу "Рада" у вишиванках.

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[ + – ] День єднання України у Верховній Раді

У "марафоні єднання" брали участь міністр оборони Олексій Резніков, голова МВС Денис Монастирський, міністриня економіки Юлія Свириденко та голова МОЗ Віктор Ляшко.

Привітання Зеленського на День єднання

Звертаючись до українців із привітанням, Зеленський зазначив, що всіх у країні об'єднує бажання жити в мирі.

"Жити щасливо, однією сім'єю, з дітьми, з батьками. На все це ми маємо повне право, тому що ми вдома, ми в Україні. І ніхто наш будинок не любитиме так, як ми любимо. І лише ми разом зможемо наш будинок захистити. З Днем єднання, синьо-жовті", — сказав Зеленський.

[ + – ] Марафон у День єднання

За його словами, марафон дивляться лише на наших телеканалах.

Президент анонсував челендж — зробити фото чи відео з національним прапором, опублікувати їх з хештегом #UAразом і позначити наступних учасників.

[ + – ] Зеленський і його дружина приєдналися до флешмобу

У центрі Києва розвісили банери з хештегом UAразом, про який згадував Зеленський. Один із них опинився на будівлі навпроти Софії Київської.

До президентського флешмобу приєдналося молодіжне крило партії "Слуга народу".

[ + – ] Молодіжне крило "Слуги народу"

Нардепи не приховували сліз у День єднання

Ранок у Верховній Раді розпочався з гімну України та підняття прапорів. Нардепи прийшли до Ради у вишиванках та оберталися в українські прапори на знак єднання. У сесійній залі звучали патріотичні заяви, деякі парламентарі витирали з очей сльози.

[ + – ] Нардепи прийшли до Ради у вишиванках

Депутат литовського Сейму Емануеліс Зінгеріс із трибуни Ради розповідав про мир і про те, як Україні потрібна співпраця з НАТО. За його словами, якщо Київ програє у війні за демократію, то програє весь демократичний світ.

"Ми будемо разом із вами до кінця цієї війни за демократію. Ми заявляємо, що стоїмо разом до того моменту, поки Україна не буде незалежною повністю", — заявив Зінгеріс.

[ + – ] Зінгеріс виступає з трибуни Ради

"Парад" під Кабміном на День єднання

Кабінет Міністрів України ініціював проведення спільного молебню за Україну в День Єдності. Сьогодні біля будівлі уряду під гімн піднімали прапор України, на заході був прем'єр Денис Шмигаль, міністри та чиновники.

Військові роти почесної варти Національної гвардії підняли державний прапор України під гімн у виконанні учасників хору "Хрещатик".

"Ми сильний, єдиний народ. Сьогодні ми демонструємо це. У нас єдина держава, стабільна економіка та потужна армія. Вірте у свою державу. Слава Україні!" — привітав українців голова Кабміну.

Найбільший прапор на День єднання

На честь Дня єднання на НСК "Олімпійському" провели акцію з найбільшим прапором України завдовжки 200 метрів.

[ + – ] Акція на НСК "Олімпійський" у День єднання

Майже тисяча людей двічі пройшли з прапором по колу вздовж поля.

Посли країн Євросоюзу разом із головним представництвом ЄС в Україні Матті Маасікасом поклали квіти до Стіни пам'яті в Києві на пошану жертвам війни з Росією.

Маасікас упевнений, що Захід зможе протистояти російській загрозі, оскільки провів "глибшу, ніж будь-коли" роботу та координацію.

Представництво ЄС у Києві підняло прапор України разом із прапором Євросоюзу.

"Не впевнений, що це (підняття прапора України разом із прапором ЄС — ред.) цілком відповідає правилам, але зараз екстраординарні часи", — прокоментував у Twitter Маасікас.

Фокус із посиланням на ЗМІ раніше писав, що українських школярів зобов'язали прийти 16 лютого до навчальних закладів у вишиванках.

Нагадаємо, що британські таблоїди The Sun і The Mirror із посиланням на американську розвідку поширили інформацію про напад РФ на Україну 15-16 лютого. Перше видання згодом виправило матеріал.

Американський телеканал CBS News 14 лютого повідомив про висунення російських військ на позиції для нападу на Україну.

15 лютого командування армії РФ заявило про відведення військ від кордонів з Україною, але незалежні дослідники із CIT не помітили змін "на землі". Вони зафіксували нові перекидання в Україну.