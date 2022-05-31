День української державності: що відомо про нове національне свято

Верховна Рада проголосувала за новий святковий день в Україні, який свчткуватимуть 28 липня, тобто на День хрещення Київської Русі. Ініціатором законопроєкту став президент Володимир Зеленський.

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Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо запровадження нового свята — Дня української державності. Про це повідомляють на офіційному порталі парламенту.

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Як випливає із пояснювальної записки законопроєкту, підписаної заступником керівника Офісу Президента Олексієм Дніпровим, новий святковий день припадає на 28 липня, тобто на День хрещення Київської Русі.

"В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України Російська Федерація на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави — захисника традиційних цінностей, закладених за часів Київської Русі, — православ'я, народності та державності. В цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має свою понад тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі — етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом до обґрунтування продовження збройної агресії Російської Федерації проти України", — зазначено в законопроєкті.

З пояснювальної записки випливає, що запровадження нового свята — Дня української державності — сприятиме утвердженню спадковості понад тисячолітньої історії української держави, а також захисту національних інтересів України.

Про рішення створити нове свято в країні у себе в Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що за законопроєкт проголосувало 257 парламентарів.

День української державності буде вихідним днем в Україні.

Вперше про нове свято в Україні розповів Володимир Зеленський, виступаючи зі святковою промовою на День незалежності минулого року. Тоді ж він підписав відповідний указ щодо заснування Дня української державності.

Наступного дня, 25 серпня, відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України.

Раніше Фокус розповідав, як в Україні цього року відзначили День єднання.