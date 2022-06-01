В Киеве обнаружили "памятник ленд-лизу" (фото)

На Южной Борщаговке стоит скульптурная композиция с американской военной машиной повышенной проходимости Willys MB, на бампере которой сидит солдат. Именно такие автомобили США передавали СССР во время Второй мировой войны. Памятник поставили в 1985 году.

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В Киеве на улице Симиренко на Южной Борщаговке есть памятник воинам-автомобилистам, сражавшимся во Второй мировой войне против Германии. Однако его можно назвать и "памятником ленд-лизу", считает издание "Голос Украины".

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Дело в том, что памятник у братской могилы представляет собой бронзовую скульптурную композицию с американской военной машиной повышенной проходимости Willys MB, на бампере которой сидит задумчивый солдат. Как уточняет издание, именно такие автомобили Вашингтон передавал СССР в рамках поставок военной помощи антигитлеровским союзникам.

Место для памятника тоже выбрали не случайно: в 1943 году там велись особо тяжелые бои, и при освобождении столицы погибло много советских военнослужащих. Правда, в то время эта территория еще не была частью города. Братскую могилу, где похоронено 74 солдата, нашли уже при строительстве жилого массива.

Авторами монумента, открытого в 1985 году, являются архитектор Николай Кислый и скульптор Владимир Чепелик.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. В рамках ленд-лиза подразделения ВСУ могут получать от Вашингтона бронетехнику, авиацию, средства ПВО и ряд другого оружия.

Программа ленд-лиза, которая последний раз использовалась во Второй мировой войне, была возрождена Сенатом США в начале апреля 2022 года.