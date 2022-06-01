У Києві виявили "пам'ятник ленд-лізу" (фото)

На Південній Борщагівці стоїть скульптурна композиція з американською військовою машиною підвищеної прохідності Willys MB, на бампері якої сидить солдат. Саме такі автомобілі США передавали СРСР під час Другої світової війни. Пам'ятник поставили у 1985 році.

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У Києві на вулиці Симиренка на Південній Борщагівці є пам'ятник воїнам-автомобілістам, котрі боролися у Другій світовій війні проти Німеччини. Проте його можна назвати й "пам'ятником ленд-лізу", вважає "Голос України".

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Річ у тому, що пам'ятник біля братської могили є бронзовою скульптурною композицією з американською військовою машиною підвищеної прохідності Willys MB, на бампері якої сидить задумливий солдат. Як уточнює видання, саме такі автомобілі Вашингтон передавав СРСР у межах постачання військової допомоги антигітлерівським союзникам.

Місце для пам'ятника теж обрали невипадково: у 1943 році там велися особливо важкі бої, і під час звільнення столиці загинуло багато радянських військовослужбовців. Щоправда, на той час ця територія ще була частиною міста. Братську могилу, де поховано 74 солдати, знайшли вже під час будівництва житлового масиву.

Авторами монумента, відкритого в 1985 році, є архітектор Микола Кислий та скульптор Володимир Чепелік.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. В межах ленд-лізу підрозділи ЗСУ можуть отримувати від Вашингтона бронетехніку, авіацію, засоби ППО та низку іншої зброї.

Програма ленд-лізу, яка востаннє використовувалася у Другій світовій війні, відроджена Сенатом США на початку квітня 2022 року.