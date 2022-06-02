"Для защиты собственных домов": глава МВД обьяснил, почему украинцы должны иметь оружие

По словам Дениса Монастырского, сейчас в Верховной Раде готовят ко второму чтению Закон об обороте гражданского оружия. Он считает, что украинцы "сдали экзамен" на ответственное владение им.

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Украинские граждане должны иметь оружие для защиты домов и "сдали экзамен" на ответственное владение им. Сейчас в Верховной Раде готовят ко второму чтению Закон об обороте гражданского оружия. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает издание "Интерфакс Украина".

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По его словам, украинцы выдержали тест на владение оружием с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, когда жителям раздали десятки тысяч единиц оружия. Он подчеркнул, что это было огромный вызов "каким образом это оружие будет использовано, не будет ли оно использовано против украинцев и Украины".

"Наши граждане выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля в массовом формате, так как были розданы десятки тысяч единиц оружия", — сказал Монастырский, комментирую опрос в "дії", где большинство украинцев высказались за легализацию оружия в стране.

Чиновник добавил, что народные депутаты, готовя ко второму чтению Закон об обороте гражданского оружия, учтут позиции граждан. По его словам, концентрация оружия должна быть другой и это должно быть на уровне закона.

"Но то, что концепция владения оружием должна быть другой, что это должно быть урегулировано на уровне закона об обороте оружия — это однозначно. Мы понимаем, и моя личная позиция в том, что для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", — заявил он.

Напомним, 1 июня завершился опрос граждан в приложении "дія" о целесообразности владения оружием. Голосование показало, что 59% украинцев не против возможности иметь пистолет и носить его с собой. 22% считают, что пистолеты категорически не должны быть у гражданского населения, а 19% считают, что их можно использовать в тирах и на стрельбищах.

Перед вторжением России в Национальной полиции начали выдавать разрешение для добровольческих формирований в "максимально ускоренном режиме". Полиция не требовала справок у членов теробороны о прохождения обучения и спецпроверок.