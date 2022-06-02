"Для захисту власних будинків": глава МВС пояснив, чому українці повинні мати зброю

За словами Дениса Монастирського, зараз у Верховній Раді готують до другого читання Закон про обіг цивільної зброї. Він вважає, що українці "склали іспит" на відповідальне володіння нею.

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Українські громадяни повинні мати зброю для захисту будинків і "склали іспит" на відповідальне володіння нею. Наразі у Верховній Раді готують до другого читання Закон про обіг цивільної зброї. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає видання "Інтерфакс Україна".

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За його словами, українці витримали тест на володіння зброєю з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, коли мешканцям роздали десятки тисяч одиниць зброї. Він наголосив, що це був величезний виклик "яким чином ця зброя буде використана, чи не буде вона використана проти українців та України".

"Наші громадяни витримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого у масовому форматі, оскільки були роздані десятки тисяч одиниць зброї", — сказав Монастирський, коментую опитування в "Дії", де більшість українців висловилися за легалізацію зброї в країні.

Чиновник додав, що народні депутати, готуючи до другого читання Закон про обіг цивільної зброї, врахують позиції громадян. За його словами, концентрація зброї має бути іншою і це має бути на рівні закону.

"Але те, що концепція володіння зброєю має бути іншою, що це має бути врегульовано на рівні закону про обіг зброї — це однозначно. Ми розуміємо, і моя особиста позиція в тому, що для захисту власного будинку в українця має бути зброя", — заявив він.

Нагадаємо, 1 червня завершилося опитування громадян у додатку "Дія" щодо доцільності володіння зброєю. Голосування показало, що 59% українців не проти можливості мати пістолет та носити його із собою. 22% вважають, що пістолети категорично не повинні бути у цивільного населення, а 19% вважають, що їх можна використовувати у тирах та на стрільбищах.

Перед вторгненням Росії в Національній поліції почали видавати дозвіл для добровольчих формувань у "максимально прискореному режимі". Поліція не вимагала довідок у членів тероборони щодо проходження навчання та спецперевірок.