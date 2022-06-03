"Укравтодор" продал дорожный знак, указывающий верное направление оккупантам

Вырученные на аукционе 631 тыс. грн перечислят на нужды Вооруженных сил.

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"Укравтодор" впервые провел благотворительный онлайн-аукцион в системе Prozorro, продав ставший популярный интернет-мемом дорожный знак "Нах…, опять нах…, к России нах…". Как сообщила пресс-служба организации, стартовую цену назначили в размере 50 тыс. грн, в течение трех раундов лот подорожал до 631 тыс. грн. Всего в аукционе приняли участие 29 потенциальных покупателей. Вырученные деньги перечислят на специальный счет Нацбанка Украины, открытый для нужд ВСУ.

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"В течение часа зарегистрированные участники конкурировали за возможность стать обладателем уникального знака, созданного на третий день войны", — отметили в пресс-службе.

В "Укравтодоре" напомнили о том, как создавался это знак. Вскоре после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину стало понятно, что оккупанты используют устаревшую навигацию, ориентируясь по картам 80-х годов. Поэтому "Укравтодор" дал указание демонтировать или зарисовывать дорожные указатели с названиями населенных пунктов.

"Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они производили демонтаж", — сообщили в пресс-службе.

Взамен создали универсальный указатель, показывающий оккупантам верное направление. В некоторых областях такие знаки установили на дорогах местные дорожники и коммунальщики.

Напомним, в апреле "Укравтодор" заявил о том, что из-за российского вторжения в стране было уничтожено свыше 23 тыс. км дорог и 300 мостов, развязок, эстакад. Ремонт будет стоить около 1 трлн грн. По прикидкам "Укратодора", при наличии стабильного финансирования на восстановление разрушенной войной дорожной инфраструктуры Украине понадобится 3-4 года.