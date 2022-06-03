"Укравтодор" продал дорожный знак, указывающий верное направление оккупантам
Вырученные на аукционе 631 тыс. грн перечислят на нужды Вооруженных сил.
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"Укравтодор" впервые провел благотворительный онлайн-аукцион в системе Prozorro, продав ставший популярный интернет-мемом дорожный знак "Нах…, опять нах…, к России нах…". Как сообщила пресс-служба организации, стартовую цену назначили в размере 50 тыс. грн, в течение трех раундов лот подорожал до 631 тыс. грн. Всего в аукционе приняли участие 29 потенциальных покупателей. Вырученные деньги перечислят на специальный счет Нацбанка Украины, открытый для нужд ВСУ.
"В течение часа зарегистрированные участники конкурировали за возможность стать обладателем уникального знака, созданного на третий день войны", — отметили в пресс-службе.
В "Укравтодоре" напомнили о том, как создавался это знак. Вскоре после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину стало понятно, что оккупанты используют устаревшую навигацию, ориентируясь по картам 80-х годов. Поэтому "Укравтодор" дал указание демонтировать или зарисовывать дорожные указатели с названиями населенных пунктов.
"Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они производили демонтаж", — сообщили в пресс-службе.
Взамен создали универсальный указатель, показывающий оккупантам верное направление. В некоторых областях такие знаки установили на дорогах местные дорожники и коммунальщики.
Напомним, в апреле "Укравтодор" заявил о том, что из-за российского вторжения в стране было уничтожено свыше 23 тыс. км дорог и 300 мостов, развязок, эстакад. Ремонт будет стоить около 1 трлн грн. По прикидкам "Укратодора", при наличии стабильного финансирования на восстановление разрушенной войной дорожной инфраструктуры Украине понадобится 3-4 года.