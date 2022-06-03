"Укравтодор" продав дорожній знак, що вказує на правильний напрямок окупантам
Отримані на аукціоні 631 тис. грн перерахують на потреби Збройних сил.
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"Укравтодор" вперше провів благодійний онлайн-аукціон у системі Prozorro, продавши дорожній знак, що став популярним інтернет-мемом "Нах…, знову нах…, до Росії нах…". Як повідомила пресслужба організації, стартову ціну призначили в розмірі 50 тис. грн, протягом трьох раундів лот подорожчав до 631 тис. грн. Загалом в аукціоні взяли участь 29 потенційних покупців. Отримані гроші перерахують на спеціальний рахунок Нацбанку України, відкритий для потреб ЗСУ.
"Протягом години зареєстровані учасники конкурували за можливість стати володарем унікального знаку, створеного на третій день війни", — зазначили у пресслужбі.
В "Укравтодорі" нагадали про те, як створювався цей знак. Незабаром після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну стало зрозуміло, що окупанти використовують застарілу навігацію, орієнтуючись на карти 80-х років. Тому "Укравтодор" наказав демонтувати або замальовувати дорожні вказівники з назвами населених пунктів.
"Діяти потрібно було швидко, і 26 лютого ми звернулися за допомогою до всіх українців, щоб вони проводили демонтаж", — повідомили у пресслужбі.
Натомість створили універсальний вказівник, що показує окупантам правильний напрямок. У деяких областях такі знаки встановили на дорогах місцеві дорожники та комунальники.
Нагадаємо, у квітні "Укравтодор" заявив про те, що через російське вторгнення в країні знищено понад 23 тис. км доріг і 300 мостів, розв'язок, естакад. Ремонт коштуватиме близько 1 трлн грн. За словами "Укратодора", за наявності стабільного фінансування на відновлення зруйнованої війною дорожньої інфраструктури Україні знадобиться 3-4 роки.