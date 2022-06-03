"Укравтодор" продав дорожній знак, що вказує на правильний напрямок окупантам

Отримані на аукціоні 631 тис. грн перерахують на потреби Збройних сил.

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"Укравтодор" вперше провів благодійний онлайн-аукціон у системі Prozorro, продавши дорожній знак, що став популярним інтернет-мемом "Нах…, знову нах…, до Росії нах…". Як повідомила пресслужба організації, стартову ціну призначили в розмірі 50 тис. грн, протягом трьох раундів лот подорожчав до 631 тис. грн. Загалом в аукціоні взяли участь 29 потенційних покупців. Отримані гроші перерахують на спеціальний рахунок Нацбанку України, відкритий для потреб ЗСУ.

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"Протягом години зареєстровані учасники конкурували за можливість стати володарем унікального знаку, створеного на третій день війни", — зазначили у пресслужбі.

В "Укравтодорі" нагадали про те, як створювався цей знак. Незабаром після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну стало зрозуміло, що окупанти використовують застарілу навігацію, орієнтуючись на карти 80-х років. Тому "Укравтодор" наказав демонтувати або замальовувати дорожні вказівники з назвами населених пунктів.

"Діяти потрібно було швидко, і 26 лютого ми звернулися за допомогою до всіх українців, щоб вони проводили демонтаж", — повідомили у пресслужбі.

Натомість створили універсальний вказівник, що показує окупантам правильний напрямок. У деяких областях такі знаки встановили на дорогах місцеві дорожники та комунальники.

Нагадаємо, у квітні "Укравтодор" заявив про те, що через російське вторгнення в країні знищено понад 23 тис. км доріг і 300 мостів, розв'язок, естакад. Ремонт коштуватиме близько 1 трлн грн. За словами "Укратодора", за наявності стабільного фінансування на відновлення зруйнованої війною дорожньої інфраструктури Україні знадобиться 3-4 роки.