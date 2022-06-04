Флаг Украины с завода "Азовсталь" приобрел новое место "жительства" (фото, видео)

Государственный флаг, который удалось спасти, передали в Музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Флаг Украины, который развевался над заводом "Азовсталь" во время боев с ВС РФ в Мариуполе, вынес последний украинский защитник города. Теперь это знамя станет одним из главных экспонатов выставки "Украина – распятие" в Музее истории Украины во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

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На церемонии передачи флага присутствовали эвакуированные раненые защитники Мариуполя и жены воинов, которые защищали "Азовсталь". Само знамя Украины передал музею начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Этот флаг является символом доблести и героизма всех тех, кто был на "Азовстали". Этот флаг должен стать символом возрождения. Хотелось юы, чтобы через некоторое время именно этот флаг снова развевался бы в Мариуполе после его освобождения", — сказал Буданов.

По словам, одного из раненых защитников завода "Азовсталь" с позывным "Мольфар", подобные реликвии должны храниться в музеях для того чтобы сохранилась память о тех героях, которые отдали свою жизнь и здоровье защищая Украину.

"Сейчас наша задача приложить максимум усилий, чтобы защитники "Азовстали" как можно скорее вернулись домой. Чтобы они в дальнейшем помогали отстраивать и защищать нашу страну", — сказала жена защитника "Азовстали" Дениса Прокопенко, Екатерина.

По словам генерального директора Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, этот флаг Украины станет одним из главных экспонатов выставки "Украина – распятие".

Савчук отметил, что в дальнейшем среди экспонатов выставки будут появляться самые знаковые реликвии войны Украины с Россией. Именно здесь работники музея хотят навсегда сохранить память о событиях, которые вскоре станут историей.

Напоминаем, что украинский пилот вертолета Ми-8 рассказал о полете в Мариуполь и том, как именно ему удалось спасти 20 раненых с завода "Азовсталь". Это произошло вопреки тому, что вертолет был подбит российской ракетой.

Также Фокус писал, что Украина и Россия провели обмен телами погибших военных. Обмен был произведен на линии фронта в Запорожской области.