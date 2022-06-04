Прапор України із заводу "Азовсталь" отримав нове місце "проживання" (фото, відео)

Державний прапор, який вдалося врятувати, передали до Музею історії України у Другій світовій війні.

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Прапор України, який майорів над заводом "Азовсталь" під час боїв з ЗС РФ у Маріуполі, виніс останній український захисник міста. Тепер цей прапор стане одним із головних експонатів виставки "Україна – розп'яття" в Музеї історії України у Другій світовій війні, повідомляє пресслужба ГУР МО України.

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На церемонії передачі прапора були присутні евакуйовані поранені захисники Маріуполя та дружини воїнів, які захищали "Азовсталь". Сам прапор України передав музею начальник ГУР Кирило Буданов.

"Цей прапор є символом доблесті та героїзму всіх тих, хто був на "Азовсталі". Цей прапор повинен стати символом відродження. Хотілося б, щоб через деякий час саме цей прапор знову майорів би в Маріуполі після його звільнення", — сказав Буданов.

За словами, одного з поранених захисників заводу "Азовсталь" із позивним "Мольфар", такі реліквії мають зберігати в музеях для того, щоб збереглася пам'ять про тих героїв, які віддали своє життя та здоров'я захищаючи Україну.

[ + – ] Прапор України, який майорів над заводом "Азовсталь" під час боїв з ЗС РФ у Маріуполі, виніс останній український захисник міста. Тепер цей прапор стане одним із головних експонатів виставки "Україна – розп'яття" у Музеї історії України у Другій світовій війні Фото: Скриншот

"Зараз наше завдання докласти максимум зусиль, щоб захисники "Азовсталі" якнайшвидше повернулися додому. Щоб вони надалі допомагали відбудовувати та захищати нашу країну", — сказала дружина захисника "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Катерина.

За словами генерального директора Музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука, цей прапор України стане одним із головних експонатів виставки "Україна – розп'яття".

Савчук зазначив, що надалі серед експонатів виставки з'являтимуться найзнаковіші реліквії війни України з Росією. Саме тут працівники музею хочуть назавжди зберегти пам'ять про події, що незабаром стануть історією.

Нагадуємо, що український пілот вертольота Мі-8 розповів про політ у Маріуполь і про те, як саме йому вдалося врятувати 20 поранених із заводу "Азовсталь". Це сталося всупереч тому, що гелікоптер підбили російською ракетою.

Також Фокус писав про те, що Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. Обмін здійснили на лінії фронту в Запорізькій області.