В конце следующей недели загруженные импортным грузом суда будут в украинском Измаиле.

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Блокаду украинских портов планируют прорвать с помощью речного контейнеровоза через порт Измаил. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Дунайского пароходства.

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"Контейнерные перевозки из дунайских портов в Констанцу (Румыния — ред.) выходят на новый уровень и становятся более масштабными. В конце мая в Измаиле впервые был сформирован контейнерный караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж (общая емкость 300 TEU)", — отмечают представители УДП.

В настоящее время работы по разгрузке в главном порту Румынии завершены и караван частично загружен импортным грузом. Так что через несколько дней загруженные суда снова будут в украинском Измаиле.

[ + – ] Блокаду украинских портов планируют прорвать

Как отмечается, такой вид доставки грузов подойдет как для импорта, так и для экспорта товаров из Украины.

"Наша идея сформировать контейнерный караван сработала, спрос на контейнерные перевозки будет расти – мы это уже чувствуем", – рассказывает руководитель Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Напомним, из-за полномасштабной войны на территории Украины и блокады морских портов украинское зерно может не попасть в другие страны, что грозит всемирным продовольственным кризисом и голодом в некоторых регионах. Владимир Путин предлагал доставить зерно через море или Беларусь. Тем временем, украинские политики заявляют, что Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на безопасное расстояние, и не создавать препятствий для международной торговли.

Также Фокус писал о воровстве Турцией украинского зерна в России.