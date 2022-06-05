У кінці наступного тижня завантажені імпортним вантажем судна будуть в українському Ізмаїлі.

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Блокаду українських портів планують прорвати за допомогою річкового контейнеровозу через порт Ізмаїл. Про це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства.

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"Контейнерні перевезення з дунайських портів у Констанцу (Румунія — ред.) виходять на новий рівень та стають більш масштабними. Наприкінці травня в Ізмаїлі вперше був сформований контейнерний караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п’яти барж (загальна місткість 300 TEU)", — зазначають представники УДП.

Наразі роботи з розвантаження в головному порту Румунії завершені і караван частково завантажений імпортним вантажем. То ж за кілька днів завантажені судна знову будуть в українському Ізмаїлі.

[ + – ] Блокаду українських портів планують прорвати

Як зазначається, контейнерний напрям підійде як для імпорту, так і для експорту товарів з України.

"Наша ідея сформувати контейнерний караван спрацювала, попит на контейнерні перевезення буде зростати – ми це вже відчуваємо", – розповідає керівник Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

Нагадаємо, через повномасштабну війну на території України та блокаду морських портів українське зерно може не потрапити до інших країн, що загрожує всесвітньою продовольчою кризою та голодом у деяких регіонах. Володимир Путін пропонував доставити зерно через море чи Білорусь. Тим часом українські політики заявляються, що Росія повинна негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка запобігатиме нападу на торгові судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації.

Також Фокус писав про крадіжку Туреччиною українського зерна у Росії. Про це повідомив посол України в Туреччині.