Харьковские выпускники станцевали вальс на руинах своей школы (видео)

27 февраля в здание учебного заведения ворвались российские военные, где произошел бой с ВСУ. Поздравить выпускников приехали бойцы подразделения Kraken, которые принимали участие в том сражении.

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10 выпускников уничтоженной харьковской школы №134 станцевали вальс на ее руинах. Отметить выпускной пришла треть учеников 11 класса, потому что остальные находятся не в Харькове. Об этом сообщает издание "Суспільне".

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27 февраля в здание учебного заведения ворвались российские военные, где произошел бой с украинской армией. Тогда бойцы ВСУ уничтожили взвод оккупантов — около 30 людей.

Поздравить выпускников приехали бойцы подразделения Kraken, которые принимали участие в том бою.

"В вашей школе был последний форпост, российские оккупанты закрепились здесь и пытались сделать так, чтобы Харьков был разрушен, но мы вместе с другими подразделениями сейчас отбросили российскую армию в 20 км от города. Харьков мы отстроим, обязательно победим, и у нас будет мир и новая жизнь после войны", — сказал член подразделения Констянтин Немичев.

Выпускник Глеб Опашнян рассказал, что видел, как уничтожается его школа и наблюдал за этим каждый день. Он живет в 500 метрах от своего учебного заведения.

"Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я ощутил страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики пали здесь, это для меня радостная новость. А сегодня выпускной и я радостный, я выпускаюсь из школы", — поделился он.

Напомним, 22 мая в Дагестане выпускница на школьной линейке высказалась против войны в Украине. Тогда она выкрикнула "Нет войне! Свободу Украине! Путин черт!". После чего на девушку и ее мать составили административный протокол за "дискредитацию ВС РФ".

Тем временем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 28 мая заявлял, что в оккупанты в Мариуполе открывают школу. Родителей учащихся детей заставили вынести мусор, убраться и закрыть разбитые окна пленкой. А детям планируют преподавать русский язык, литературу и математику.