Харківські випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи (відео)

27 лютого в будівлю навчального закладу ввірвалися російські військові, де відбувся бій із ЗСУ. Привітати випускників приїхали бійці підрозділу Kraken, які брали участь у битві.

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10 випускників знищеної харківської школи №134 станцювали вальс на її руїнах. Відзначити випускний прийшла третина учнів 11 класу, бо решта перебуває не у Харкові. Про це повідомляє видання "Суспільне".

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27 лютого в будівлю навчального закладу ввірвалися російські військові, де відбувся бій з українською армією. Тоді бійці ЗСУ знищили взвод окупантів — близько 30 людей.

Привітати випускників приїхали бійці підрозділу Кракена, які брали участь у тому бою.

"У вашій школі був останній форпост, російські окупанти закріпилися тут і намагалися зробити так, щоб Харків був зруйнований, але ми разом з іншими підрозділами зараз відкинули російську армію за 20 км від міста. Харків ми відбудуємо, обов'язково переможемо, і в нас буде мир і нове життя після війни", — сказав член підрозділу Костянтин Немічев.

Випускник Гліб Опашнян розповів, що бачив, як знищується його школа та спостерігав за цим щодня. Він живе за 500 метрів від свого навчального закладу.

"Я почув, що почали стріляти і з батьком пішов на другий поверх свого будинку. Я відчув страх, уламок пролетів над моїм будинком і влучив у будинок сусідів. Те, що загарбники впали тут, це для мене радісна новина і я радісний, я випускаюся зі школи", — поділився він.

Нагадаємо, 22 травня у Дагестані випускниця на шкільній лінійці висловилася проти війни в Україні. Тоді вона викрикнула "Ні війні! Свободу Україні! Путін чорт!".Після чого на дівчину та її матір склали адміністративний протокол за "дискредитацію ЗС РФ".

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 28 травня заявляв, що в окупанти в Маріуполі відкривають школу. Батьків учнів дітей змусили винести сміття, забратися та закрити розбиті вікна плівкою. А дітям планують викладати російську мову, літературу та математику.