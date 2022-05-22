"Путін — Чорт! Свободу Україні!": у Дагестані випускниця на останньому дзвінку висловилася проти війни

За інформацією журналістів, згодом щодо підлітка та її матері склали адмінпротоколи за "дискредитацію ЗС РФ".

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Під час шкільної лінійки з нагоди останнього дзвоника в дагестанській школі випускниця висловилася проти війни в Україні. Відеозапис її промови з'явився у пабліку VK "Нетипичная Махачкала".

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"Ні війні! Свободу Україні! Путін — чорт!" — заявила в мікрофон дівчина перед присутніми.

Повідомляється, що цей випадок стався у школі №11 міста Ізбербаш.

Журналісти з'ясували, що квіти та пандус біля будівлі школи виглядають так само, як на відео, опублікованому в соцмережах 22 травня.

Повідомляється, що стосовно підлітка та її матері місцеві правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею про громадські дії, які дискредитують ЗС РФ. Щодо матері ініційовано розгляд за статтею Кодексу РФ про адміністративні правопорушення про невиконання батьками обов'язків із виховання неповнолітніх.

Згодом мати дівчини заявила, що це було зроблено на спір з однокласниками і що дівчина так хотіла привернути до себе увагу. Мати ж заявила про необдуманий емоційний вчинок із боку доньки, і що вона особисто повністю підтримує "спецоперацію" Путіна на території України. Повідомляється, що на матір і підлітка чинився адміністративний тиск — місцеві чиновники змусили їх вибачитись.

Раніше Фокус повідомляв, що фронтмена ДДТ Юрія Шевчука оштрафували за антивоєнні висловлювання під час концерту. Російські силовики звинуватили музиканта у "публічній дискредитації армії РФ".