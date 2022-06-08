Теперь Борис Чуприна: премьер-министра Джонсона в Чернигове посвятили в казаки

Новое имя для британского казака выбрали из-за его прически. В Черниговском историческом музее считают, что она "свободная", а также "подчеркивает его характер и волю". Грамоту о посвящении Джонсона отправят в Лондон.

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки под новым именем "Борис Чуприна". Такое решение приняла черниговская казацкая громада Екатерининской церкви. Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Как рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея им. Тарновского Андрей Лесовой, новое казацкое имя для британского политика выбрали из-за прически Джонсона. По словам Лесового, она "свободная", а также "подчеркивает его характер и волю".

"Прямо по лицу видно, что большой человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав "Борис Чуприна", все знали, о ком идет речь", — прокомментировал замдиректора.

[ + – ] Андрей Лесовой Фото: Суспільне

Таким образом в Чернигове решили отблагодарить премьер-министра Великобритании за масштабную поддержку Украине во время войны.

"Обратите внимание, он в Instagram подписывается как Джонсонюк — это британская фамилия на украинский манер. То есть это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", — отметил Лесовой.

Грамоту о посвящении Джонсона в казаки отправят в Лондон.

На память об этом киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса Джонсона в образе казака Мамая. Картина останется в музее им. Тарновского, но ее копию вместе с грамотой отошлют в Великобританию.

[ + – ] Картина с Борисом Джонсоном останется в коллекции Черниговского музея. Фото: Суспільне

Как отмечает издание, Джонсон стал не первым иностранцем, которого посвятили в казаки. До этого такой чести удостоился основатель флота США Джон Пол Джонс, который в Украине стал Павлом Джонсом.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания бесплатно передаст Украине РСЗО M270. По словам британского премьер-министра, Соединенное Королевство не может стоять в стороне, пока ВС РФ сравнивают с землей украинские города.

23 мая глава британского правительства написал трогательное письмо украинским детям. Он назвал маленьких украинцев настоящим примером для подражания и выразил уверенность, что Украина победит в войне.