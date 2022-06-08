Теперь Борис Чуприна: премьер-министра Джонсона в Чернигове посвятили в казаки
Новое имя для британского казака выбрали из-за его прически. В Черниговском историческом музее считают, что она "свободная", а также "подчеркивает его характер и волю". Грамоту о посвящении Джонсона отправят в Лондон.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки под новым именем "Борис Чуприна". Такое решение приняла черниговская казацкая громада Екатерининской церкви. Об этом сообщает издание "Суспільне".
Как рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея им. Тарновского Андрей Лесовой, новое казацкое имя для британского политика выбрали из-за прически Джонсона. По словам Лесового, она "свободная", а также "подчеркивает его характер и волю".
"Прямо по лицу видно, что большой человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав "Борис Чуприна", все знали, о ком идет речь", — прокомментировал замдиректора.
Таким образом в Чернигове решили отблагодарить премьер-министра Великобритании за масштабную поддержку Украине во время войны.
"Обратите внимание, он в Instagram подписывается как Джонсонюк — это британская фамилия на украинский манер. То есть это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", — отметил Лесовой.
Грамоту о посвящении Джонсона в казаки отправят в Лондон.
На память об этом киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса Джонсона в образе казака Мамая. Картина останется в музее им. Тарновского, но ее копию вместе с грамотой отошлют в Великобританию.
Как отмечает издание, Джонсон стал не первым иностранцем, которого посвятили в казаки. До этого такой чести удостоился основатель флота США Джон Пол Джонс, который в Украине стал Павлом Джонсом.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания бесплатно передаст Украине РСЗО M270. По словам британского премьер-министра, Соединенное Королевство не может стоять в стороне, пока ВС РФ сравнивают с землей украинские города.
23 мая глава британского правительства написал трогательное письмо украинским детям. Он назвал маленьких украинцев настоящим примером для подражания и выразил уверенность, что Украина победит в войне.