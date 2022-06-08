Тепер Борис Чуприна: прем'єр-міністра Джонсона в Чернігові посвятили у козаки

Нове ім'я для британського козака обрали через його зачіску. В Чернігівському історичному музеї вважають, що вона "вільна", а також "наголошує на його характері й волі". Грамоту про посвяту Джонсона відправлять до Лондона.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона посвятили в козаки під новим ім'ям "Борис Чуприна". Таке рішення ухвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви. Про це повідомляє видання "Суспільне".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як розповів заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського Андрій Лісовий, нове козацьке ім'я для британського політика обрали через зачіску Джонсона. За словами Лісового, вона "вільна", а також "наголошує на його характері та волі".

"Прямо за обличчям видно, що велика людина. Саме на цю рису ми й хотіли наголосити для того, щоб у майбутньому, сказавши "Борис Чуприна", всі знали, про кого йдеться", — прокоментував заступник директора.

[ + – ] Андрій Лісовий Фото: Суспільне

Так, у Чернігові вирішили віддячити прем'єр-міністрові Великобританії за масштабну підтримку Україні під час війни.

"Зверніть увагу, він в Instagram підписується як Джонсонюк — це британське прізвище на український манір. Тобто це не наша ідея, а він сам нам підказав, що треба робити", — зазначив Лісовий.

Грамоту про посвяту Джонсона до козаків відправлять до Лондона.

На згадку про це київські художники Дарія Добрякова та Юрій Кутілов намалювали Бориса Джонсона в образі козака Мамая. Картина залишиться в музеї ім. Тарновського, але її копію разом із грамотою відішлють у Велику Британію.

[ + – ] Картина із Борисом Джонсоном залишиться в колекції Чернігівського музею Фото: Суспільне

Як зазначає видання, Джонсон став не першим іноземцем, якого посвятили до козаків. Таку честь отримав засновник флоту США Джон Пол Джонс, котрий в Україні став Павлом Джонсом.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія безплатно передасть Україні РСЗВ M270. За словами британського прем'єр-міністра, Сполучене Королівство не може стояти осторонь, доки ЗС РФ рівняють із землею українські міста.

23 травня глава британського уряду написав зворушливий лист українським дітям. Він назвав маленьких українців справжнім прикладом для наслідування та висловив упевненість, що Україна переможе у війні.