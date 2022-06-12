Как третий рейх. РФ проводит операцию по вывозу золота и артефактов из Украины

Оккупанты запугивают и допрашивают сотрудников украинских музеев на оккупированных территориях, чтобы узнать, где находятся ценные объекты, пишет The Guardian.

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На временно оккупированных территориях Украины работает группа российских специалистов, которые занимаются контрабандой объектов культурного наследия, такого как скифское золото, на территорию РФ. К такому выводу пришла международная группа ученых и экспертов, пишет издание Guardian.

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Антрополог Брайан Дэниелс в комментарии журналистам сообщил о наличии "очень веских доказательств" того, что РФ намеренно занимается вывозом картин и драгоценностей с территории Украины. Ученый вместе со своими коллегами отслеживает эпизоды похищения ценных объектов с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Эксперты отметили, что в основном россияне сконцентрировались на вывозе с оккупированной территории скифского золота

"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о краже, что очевидно, что это стратегия… Украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных объектов", — сказал Дэниелс.

При этом ученым пока не удалось понять основной мотив таких краж — это может быть как денежный, так и культурный интерес. Также группа экспертов допускает, что российские специалисты специально вывозят ценные объекты из Украины, чтобы подорвать национальную идентичность.

Также Дэниелс отметил, что кражи ценностей происходят после того, как оккупанты допрашивают сотрудников музеев и угрожают им. Эксперты пришли к выводу, что попытки российских сил найти и похитить артефакты на оккупированных территориях "становятся все более решительными".

Напомним, в прошлом году суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото, которое хранилось в музее оккупированного Россией Крыма.

По данным Офиса Генерального прокурора, в апреле этого года оккупанты и их пособники украли из музея в Мелитополе коллекцию скифского золота.