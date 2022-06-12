Як третій рейх. РФ проводить операцію з вивезення золота та артефактів з України

Окупанти залякують і допитують співробітників українських музеїв на окупованих територіях, щоб дізнатися, де є цінні об'єкти, пише The Guardian.

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На тимчасово окупованих територіях України працює група російських фахівців, які займаються контрабандою об'єктів культурної спадщини, як-от скіфське золото, на територію РФ. Такого висновку дійшла міжнародна група вчених та експертів, пише видання Guardian.

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Антрополог Браян Деніелс у коментарі журналістам повідомив про наявність "дуже вагомих доказів" того, що РФ навмисно займається вивозом картин та коштовностей з території України. Вчений разом зі своїми колегами відслідковує епізоди викрадення цінних об'єктів із початку повномасштабної війни РФ проти України.

Експерти зазначили, що переважно росіяни сконцентрувалися на вивезенні з окупованої території скіфського золота.

"Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія... Українці, звичайно, теж дуже зацікавлені в тому, щоби ми склали список вкрадених об'єктів", — сказав Деніелс.

Водночас вченим поки не вдалося зрозуміти основний мотив таких крадіжок — це може бути як фінансовий, так і культурний інтерес. Також група експертів припускає, що російські фахівці спеціально вивозять цінні об'єкти з України, аби підірвати національну ідентичність.

Також Деніелс зазначив, що крадіжки цінностей відбуваються після того, як окупанти допитують співробітників музеїв та погрожують їм. Експерти дійшли висновку, що спроби російських сил знайти та викрасти артефакти на окупованих територіях "стають все рішучішими".

Нагадаємо, минулого року суд Амстердама ухвалив повернути Україні скіфське золото, яке зберігалося в музеї окупованого Росією Криму.

За даними Офісу Генерального прокурора, у квітні цього року окупанти та їх посібники вкрали з музею у Мелітополі колекцію скіфського золота.