Обязательный призыв женщин в Украине: СНБО рассказал о новом фейке российской пропаганды

В телеграм-каналах появилось фото поддельного документа Генштаба, в котором говорится о необходимости мобилизовать женщин 18-60 лет.

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Обязательный призыв женщин в Вооруженные силы Украины не проводится, распространяемая в российских телеграм-каналах информация об этом является фейком. Об этом в воскресенье, 12 июня, в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины.

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По данным ведомства, в пророссийских телеграм-каналах была опубликована фотография поддельного приказа с подписью начальника Генерального штаба Сергея Шапталы в котором говорится, что военкоматам необходимо подготовить списки женщин уже стоящих на воинском учете и провести их мобилизацию до 15 июня. Помимо этого, в документе указано, что до 31 июня центрам комплектования необходимо провести постановку на учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

[ + – ] Фейковый приказ

"Эта информация не соответствует действительности, а сам документ фейковый", — сообщили в Центре.

Ведомство со ссылкой на начальника Черниговского областного территориального центра комплектования Олега Гончарука отметило, что на данный момент необходимости в том, чтобы подвергать женщин обязательному призыву нет.

В Центре объяснили, что фейковая информация рассчитана на "внутреннего потребителя", чтобы дестабилизировать ситуация в ряде регионов страны.

Напомним, недавно в Одессе пара, которая занималась оральным сексом на пляже, получила повестки в военкомат. В областной военной администрации указали, что боевые действия помогут возлюбленным справиться с "гормональным всплеском".

В январе этого года народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Офис Президента поручил Министерству обороны отменить постановку на воинский учет для женщин.