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Обов'язковий призов жінок в Україні: РНБО розповіла про новий фейк російської пропаганди

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Фото: Facebook | Необхідності у заклику жінок на цей час немає

У телеграм-каналах з'явилося фото підробленого документа Генштабу, в якому йдеться про необхідність мобілізувати жінок віком 18-60 років.

Обов'язковий призов жінок до Збройних Сил України не проводять, інформація, яку поширюють у російських телеграм-каналах, є фейком. Про це в неділю, 12 червня, у своєму телеграм-каналі повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки України.

За даними відомства, в проросійських телеграм-каналах опубліковано фотографію підробленого наказу з підписом начальника Генерального штабу Сергія Шаптали, в якому йдеться, що військкоматам необхідно підготувати списки жінок, які вже стоять на військовому обліку, і провести їх мобілізацію до 15 червня. Крім цього, в документі зазначено, що до 31 червня центрам комплектування необхідно провести постановку на облік жінок віком від 18 до 60 років.

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Фейковий наказ

"Ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ фейковий", — повідомили у Центрі.

Відомство з посиланням на начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування Олега Гончарука зазначило, що наразі потреби в тому, щоб призивати жінок в обов'язковому порядку, немає.

У Центрі пояснили, що фейкова інформація розрахована на "внутрішнього споживача", щоб дестабілізувати ситуацію в низці регіонів країни.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі пара, яка займалася оральним сексом на пляжі, отримала повістки у військкомат. В обласній військовій адміністрації вказали, що бойові дії допоможуть коханим впоратися із "гормональним сплеском".

У січні цього року народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Офіс Президента доручив Міністерству оборони скасувати постановку на військовий облік для жінок.