Это выпало нам: Зеленский подколол Путина за фразу про "возвращать и укреплять" (видео)

В своем обращении президент призвал граждан общаться с людьми, проживающими на временно оккупированной территории, и говорить им – скоро придет освобождение.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения заявил, что над всеми временно оккупированными россиянами городами будет висеть украинский флаг. По словам главы государства, на долю украинцев выпало "возвращать и укреплять" то, что было захвачено и разрушено российскими войсками.

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В своем обращении Зеленский употребил ранее сказанные президентом Путиным слова о завоеваниях русского царя Петра I, который "возвращал и укреплял" территории. Но фраза Путина была произнесена в контексте освобождения украинских городов от российской оккупации.

"Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой", — сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев общаться с теми людьми, которые еще вынуждены видеть российский флаг над своими городами, и говорить им, что скоро придет освобождение.

"Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковской области. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сейчас не найти такого человека, который бы смог сказать, сколько времени нужно для того, одержать победу над врагом, но большинство людей в стране, убежден президент, осознают, что именно так закончится эта война.

"Мы восстановим все. Все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чертково, потому что это — Украина. И это на нашу долю выпало возвращать и укреплять", — сказал в завершении Зеленский.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на встрече с молодежью дал оценку завоеваниям Петра I во времена Северной войны. По его словам, русский царь не отторгал у Швеции территории, а возвращал их и укреплял.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №6521, в котором говорится, что бойцы территориальной обороны могут привлекаться к участию в боевых действиях на всей территории Украины. Согласно документу бойцы теробороны могут выполнять задачи по всей территории Украины, включая районы ведения военных действий с РФ и временно оккупированные территории.