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Украина Российско-украинская война

Это выпало нам: Зеленский подколол Путина за фразу про "возвращать и укреплять" (видео)

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президент Украины, Владимир Зеленский, президент Зеленский
Фото: Скриншот | Владимир Зеленский

В своем обращении президент призвал граждан общаться с людьми, проживающими на временно оккупированной территории, и говорить им – скоро придет освобождение.

Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения заявил, что над всеми временно оккупированными россиянами городами будет висеть украинский флаг. По словам главы государства, на долю украинцев выпало "возвращать и укреплять" то, что было захвачено и разрушено российскими войсками.

В своем обращении Зеленский употребил ранее сказанные президентом Путиным слова о завоеваниях русского царя Петра I, который "возвращал и укреплял" территории. Но фраза Путина была произнесена в контексте освобождения украинских городов от российской оккупации.

"Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой", — сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев общаться с теми людьми, которые еще вынуждены видеть российский флаг над своими городами, и говорить им, что скоро придет освобождение.

"Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковской области. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сейчас не найти такого человека, который бы смог сказать, сколько времени нужно для того, одержать победу над врагом, но большинство людей в стране, убежден президент, осознают, что именно так закончится эта война.

"Мы восстановим все. Все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чертково, потому что это — Украина. И это на нашу долю выпало возвращать и укреплять", — сказал в завершении Зеленский.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на встрече с молодежью дал оценку завоеваниям Петра I во времена Северной войны. По его словам, русский царь не отторгал у Швеции территории, а возвращал их и укреплял.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №6521, в котором говорится, что бойцы территориальной обороны могут привлекаться к участию в боевых действиях на всей территории Украины. Согласно документу бойцы теробороны могут выполнять задачи по всей территории Украины, включая районы ведения военных действий с РФ и временно оккупированные территории.