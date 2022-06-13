Це випало нам: Зеленський підколов Путіна за фразу про "повертати та зміцнювати" (відео)

У своєму зверненні президент закликав громадян спілкуватися з людьми, які мешкають на тимчасово окупованій території, і говорити їм — незабаром прийде визволення.

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Президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення заявив, що над усіма тимчасово окупованими росіянами містами висітиме український прапор. За словами глави держави, на долю українців випало "повертати та зміцнювати" те, що було захоплено та зруйновано російськими військами.

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У своєму зверненні Зеленський вжив раніше сказані президентом Путіним слова про завоювання російського царя Петра I, який "повертав та зміцнював" території. Але фраза Путіна була вимовлена у контексті звільнення українських міст від російської окупації.

"Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І нехай кожен із російських чиновників, хто захопив дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде спокій", — сказав Зеленський.

Президент закликав українців спілкуватися з тими людьми, які ще змушені бачити російський прапор над своїми містами, та казати їм, що незабаром прийде визволення.

"Я прошу всіх, хто має таку можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, Донбасі, Харківській області. Говоріть їм, кажіть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде", — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що зараз не знайти таку людину, яка б змогла сказати, скільки часу потрібно для того, здобути перемогу над ворогом, але більшість людей у країні, переконаний президент, усвідомлюють, що саме так закінчиться ця війна.

"Ми відновимо все. Все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова, бо це — Україна. І це на нашу долю випало повертати та зміцнювати", — сказав на завершення Зеленський.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі з молоддю дав оцінку завоюванням Петра І за часів Північної війни. За його словами, російський цар не відбирав у Швеції території, а повертав їх та зміцнював.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №6521, у якому йдеться, що бійці територіальної оборони можуть залучатися до участі у бойових діях на всій території України. Згідно з документом, бійці тероборони можуть виконувати завдання по всій території України, включаючи райони ведення військових дій з РФ та тимчасово окуповані території.