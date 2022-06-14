По данным ведомства, случаи коллаборационизма были зафиксированы в Мелитопольском районе и Бердянске, правоохранителей подозревают в государственной измене.

На оккупированных территориях Запорожской области 8 сотрудников правоохранительных органов перешли на сторону России и решили "служить" в российско-оккупационных войсках. Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили им о подозрении. Об этом сказано на сайте ведомства.

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По данным следствия, один из мужчин за сотрудничество с РФ возглавил созданную оккупантами "народную милицию" в Мелитопольском районе. Он организовывает незаконную деятельность и склонил к коллаборационизму других бывших сослуживцев.

За предательство и переход на сторону России сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум правоохранителям из Бердянска. Они также по собственному желанию пошли на службу во вражеские органы на временно-оккупированных территориях.

Правоохранители подозреваются в государственной измене — ст.111 ч. 2 Криминального кодекса Украины. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 2 июня стало известно, что полицейские в Мариуполе массово переходят на сторону оккупационной власти. Коллаборанты рассказали, что не хотят уезжать из Мариуполя и планируют "дальше служить в своем городе".

3 июня глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские, которые после приказа руководства не выехали из оккупированных регионов Украины, были уволены. По его словам, тех правоохранителей, которые выехали на мирную территорию, тщательно проверяют на полиграфе и с привлечением сотрудников СБУ.