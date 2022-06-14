За даними відомства, випадки колабораціонізму зафіксовані в Мелітопольському районі та Бердянську, правоохоронців підозрюють у державній зраді.

На окупованих територіях Запорізької області 8 співробітників правоохоронних органів перейшли на бік Росії та вирішили "служити" в російсько-окупаційних військах. Співробітники Державного бюро розслідувань заочно повідомили їх про підозру. Про це йдеться на сайті відомства.

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За даними слідства, один із чоловіків за співпрацю з РФ очолив створену окупантами "народну міліцію" у Мелітопольському районі. Він організовує незаконну діяльність та схилив до колабораціонізму інших колишніх товаришів по службі.

За зраду та перехід на бік Росії співробітники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям із Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до ворожих органів на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді — ст. 111 ч. 2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує 15 років ув'язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що поліцейські в Маріуполі масово переходять на бік окупаційної влади. Колаборанти розповіли, що не хочуть їхати з Маріуполя та планують "далі служити у своєму місті".

3 червня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліцейські, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих регіонів України, звільнені. За його словами, тих правоохоронців, які виїхали на мирну територію, ретельно перевіряють на поліграфі та із залученням співробітників СБУ.