Поліцейських, які не виїхали з окупації, звільнили з Нацполіції та позбавили виплат

Тих правоохоронців, за словами голови відомства Ігоря Клименка, які виїхали на мирну територію, ретельно перевіряють на поліграфі та із залученням співробітників СБУ.

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Поліцейських, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Національної поліції України. Про це заявив голова відомства Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським новинам".

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Зокрема він визнав, що на тимчасово непідконтрольних Україні територіях залишається частина колишніх правоохоронців. Клименко наголосив, що особисто підписував наказ, який зобов'язував поліцейських на тлі оперативної ситуації та воєнного стану виїхати з небезпечних регіонів.

Це стосувалося силовиків, які працювали в Мелітополі, Бердянську, Херсоні, а також частини Херсонської та Луганської областей. За словами Клименка, поліцейських, які у встановлений термін не перебазувалися на безпечну територію, звільнено та позбавлено виплат. Щобільше, серед таких громадян були колаборанти, які перейшли на бік окупаційної влади.

"Із загальної чисельності штату в 130 тисяч у нас на сьогодні понад 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом. Внутрішня безпека Нацполіції працює над цим питанням та відстежує таких працівників. Водночас я хочу сказати, що частина з тих працівників, хто не вийшов, написала рапорти, що з об'єктивних причин не може покинути цю територію. Це хворі родичі, за станом здоров'я і так далі. Але їх звільнили", — продовжив Клименко, спілкуючись із журналістами.

Глава Нацполіції заявив, що перебування поліцейських на окупованих територіях є великим ризиком і цю категорію громадян можуть використати з метою пропаганди. Тих правоохоронців, які виїхали з непідконтрольних регіонів, ретельно перевіряють, зокрема, за допомогою поліграфу та співбесід. За словами Клименка, для таких процедур можуть залучити оперативників Служби безпеки України.

Якщо поліцейські проходять службові перевірки — їх можуть залучати для подальшої служби в Національній поліції, а якщо провалюють — ними займаються інші спецслужби.

Нагадаємо, 3 червня в соцмережах з'явилося відео з колишніми поліцейськими, які в Маріуполі перейшли на бік ЗС РФ. Колаборанти публічно заявили, що не мають на меті виїжджати з окупованого міста та планують служити нелегітимній адміністрації.

Також повідомлялося, що ЗС РФ ввели в Маріуполі смертну кару для українців, які відмовляються ставати колаборантами та переходити на бік Росії.