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Полицейских, которые не выехали из оккупации, уволили из Нацполиции и лишили выплат

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Полиция оккупация вторжение ВС РФ коллаборанты увольнение проверки
Полицейских, которые не выехали из оккупации, уволили из Нацполиции

Тех правоохранителей, по словам главы ведомства Игоря Клименко, которые выехали на мирную территорию, тщательно проверяют на полиграфе и с привлечением сотрудников СБУ.

Полицейских, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, были уволены из Национальной полиции Украины. Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко в интервью "Українським новинам".

В частности, он признал, что на временно неподконтрольных Украине территориях остается часть бывших правоохранителей. Клименко подчеркнул, что лично подписывал приказ, который обязывал полицейских на фоне оперативной и военной обстановки выехать из опасных регионов.

Это касалось силовиков, которые работали в Мелитополе, Бердянске, Херсоне, а также части Херсонской и Луганской областей. По словам Клименко, полицейские, которые в установленный срок не перебазировались на безопасную территорию, были уволены и лишены выплат. Более того, среди таких граждан были коллаборанты, которые перешли на сторону оккупационных властей.

"Из общей численности штата в 130 тысяч у нас на сегодняшний день более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом. Внутренняя безопасность Нацполиции работает над этим вопросом и отслеживает таких работников. В то же время я хочу сказать, что часть невышедших работников написали рапорты, что по объективным причинам не могут покинуть эту территорию. Это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее. Но тем не менее, их уволили", — продолжил Клименко в общении с журналистами.

Глава Нацполиции заявил, что пребывание полицейских на оккупированных территорях является большим риском и эту категорию граждан могут использовать в пропагандистских целях. Тех правоохранителей, которые выехали с неподконтрольных регионов, тщательно проверяют, в том числе с помощью полиграфа и собеседований. По словам Клименко, для подобных процедур могут задействовать оперативников Службы безопасости Украины.

В случае, если полицейские проходят служебные проверки — их могут привлекать для дальнейшей службы в Национальной полиции, а если проваливают — ими занимаются другие спецслужбы.

Напомним, 3 июня в соцсетях появилось видео с бывшими полицейскими, которые в Мариуполе перешли на сторону ВС РФ. Коллаборанты публично заявили, что не намерены выезжать из оккупированного города и планируют служить нелегетимной администрации.

Также сообщалось, что ВС РФ ввели в Мариуполе смертную казнь для украинцев, которые отказываются становиться коллаборантами и переходить на сторону России.