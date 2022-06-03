Полицейских, которые не выехали из оккупации, уволили из Нацполиции и лишили выплат

Тех правоохранителей, по словам главы ведомства Игоря Клименко, которые выехали на мирную территорию, тщательно проверяют на полиграфе и с привлечением сотрудников СБУ.

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Полицейских, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, были уволены из Национальной полиции Украины. Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко в интервью "Українським новинам".

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В частности, он признал, что на временно неподконтрольных Украине территориях остается часть бывших правоохранителей. Клименко подчеркнул, что лично подписывал приказ, который обязывал полицейских на фоне оперативной и военной обстановки выехать из опасных регионов.

Это касалось силовиков, которые работали в Мелитополе, Бердянске, Херсоне, а также части Херсонской и Луганской областей. По словам Клименко, полицейские, которые в установленный срок не перебазировались на безопасную территорию, были уволены и лишены выплат. Более того, среди таких граждан были коллаборанты, которые перешли на сторону оккупационных властей.

"Из общей численности штата в 130 тысяч у нас на сегодняшний день более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом. Внутренняя безопасность Нацполиции работает над этим вопросом и отслеживает таких работников. В то же время я хочу сказать, что часть невышедших работников написали рапорты, что по объективным причинам не могут покинуть эту территорию. Это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее. Но тем не менее, их уволили", — продолжил Клименко в общении с журналистами.

Глава Нацполиции заявил, что пребывание полицейских на оккупированных территорях является большим риском и эту категорию граждан могут использовать в пропагандистских целях. Тех правоохранителей, которые выехали с неподконтрольных регионов, тщательно проверяют, в том числе с помощью полиграфа и собеседований. По словам Клименко, для подобных процедур могут задействовать оперативников Службы безопасости Украины.

В случае, если полицейские проходят служебные проверки — их могут привлекать для дальнейшей службы в Национальной полиции, а если проваливают — ими занимаются другие спецслужбы.

Напомним, 3 июня в соцсетях появилось видео с бывшими полицейскими, которые в Мариуполе перешли на сторону ВС РФ. Коллаборанты публично заявили, что не намерены выезжать из оккупированного города и планируют служить нелегетимной администрации.

Также сообщалось, что ВС РФ ввели в Мариуполе смертную казнь для украинцев, которые отказываются становиться коллаборантами и переходить на сторону России.