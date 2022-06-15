У бывшего премьера Крыма во время обыска нашли коллекцию древних сокровищ — СМИ

По данным журналистов, Валерий Горбатов хранил множество находок "черных археологов", его коллекция оказалась гораздо богаче, чем у Национального музея истории Украины.

В офисе в центре Киева, который принадлежит бывшему председателю Советам инистров Крыма и нардепу Валерию Горбатому, Служба безопасности Украины уже более суток проводит обыск, сообщает "Історична правда".

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В ходе обыска сотрудники спецслужбы обнаружили большую коллекцию нелегально добытых археологических находок и других ценностей. Известно, что у политика нашли 240 скифских мечей акинаков и византийских мечей, которых вообще нет в украинских музеях. Издание подчеркивает, что в коллекции Национального музея истории Украины хранится лишь около 100 подобных предметов.

В отдельной комнате офиса нашли античные монеты.

"Скорее всего, акинаки и другие артефакты найдены "черными копателями" в Крыму, — предполагает "Історична правда". — Хранились они в плохих условиях, поэтому требуют детального описания, реставрации и перемещения в нормальные условия хранения".

Чем известен Валерий Горбатов

Уроженец Николаевской области Валерий Горбатов строил карьеру в Крыму. Десять лет возглавлял колхоз в Нижнегорском районе. Потом ушел в политику: был назначен постоянным представитель президента Украины в АРК, стал депутатом Верховной Рады, в начале 2000-х в течение года возглавлял Совет министров Крыма.

[ + – ] Валерий Горбатов

Строя карьеру, Горбатов сменил множество партий: был членом Селянской партии, Народно-демократической партии, "Трудовой Украины", партии "Возрождение регионов", "Единой Украины" ", СДПУ(О), СПУ, "Нашей Украины" и Партии защитников Отечества.

Напомним, в мае бойцы 126-й бригады территориальной обороны во время обустройства фортификационных сооружений в районе Одессы обнаружили древние амфоры, датированные примерно 4-5 веком до нашей эры. Командир бригады передал находку сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины.

Ранее сообщалось, что на дне Черного моря исследователи нашли обломки кораблей, которым более 2500 лет. Команда исследований изучала исторический уровень воды в Черном море, но обнаружила "кладбище" состоящие из 60 морских судов: из римской, византийской и османской эпох.