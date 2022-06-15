У колишнього прем'єра Криму під час обшуку знайшли колекцію стародавніх скарбів — ЗМІ

За даними журналістів, Валерій Горбатов зберігав безліч знахідок "чорних археологів", його колекція виявилася набагато багатшою, ніж Національний музей історії України.

В офісі в центрі Києва, який належить колишньому голові Раді міністрів Криму та нардепу Валерію Горбатому, Служба безпеки України вже понад добу проводить обшук, повідомляє "Історична правда".

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Під час обшуку співробітники спецслужби знайшли велику колекцію нелегально здобутих археологічних знахідок та інших цінностей. Відомо, що політик знайшов 240 скіфських мечів акінаків і візантійських мечів, яких взагалі немає в українських музеях. Видання наголошує, що в колекції Національного музею історії України зберігається лише приблизно 100 подібних предметів.

В окремій кімнаті офісу знайшли античні монети.

"Швидше за все, акінаки й інші артефакти знайдені "чорними копателями" в Криму, — припускає "Історична правда". — Зберігалися вони в поганих умовах, тому вимагають детального опису, реставрації та переміщення у нормальні умови зберігання".

Чим відомий Валерій Горбатов

Уродженець Миколаївської області Валерій Горбатов зводив кар'єру в Криму. Десять років очолював колгосп у Нижньогірському районі. Потім пішов у політику: був призначений постійним представником президента України в АРК, став депутатом Верховної Ради, на початку 2000-х протягом року очолював Раду міністрів Криму.

[ + – ] Валерій Горбатов

Будуючи кар'єру, Горбатов змінив безліч партій: був членом Селянської партії, Народно-демократичної партії, "Трудової України", партії "Відродження регіонів", "Єдиної України"", СДПУ(О), СПУ, "Нашої України" та Партії захисників Вітчизни.

Нагадаємо, у травні бійці 126-ї бригади територіальної оборони під час облаштування фортифікаційних споруд у районі Одеси виявили стародавні амфори, датовані приблизно 4-5 століттям до нашої ери. Командир бригади передав знахідку працівникам Одеського археологічного музею НАН України.

Раніше повідомлялося, що на дні Чорного моря дослідники знайшли уламки кораблів, яким понад 2500 років. Команда досліджень вивчала історичний рівень води в Чорному морі, але виявила "цвинтарі", що складаються із 60 морських суден: з римської, візантійської та османської епох.