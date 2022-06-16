Киевский ипподром открывает сезон: в первых заездах поучаствуют французские рысаки

Открытие летнего сезона намечено уже на это воскресенье, 19 июня. Вход на территорию ипподрома свободный.

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На территории Киевского ипподрома 19 июня пройдет открытие летнего сезона и первые заезды французских рысаков. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета со ссылкой на КП "Киевский ипподром".

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В скачках примут участие 38 лошадей французской рысистой породы, уточняет пресс-служба. Вход на мероприятие будет свободным.

Всего на территории коммунального предприятия содержатся и проходят тренинг 300 лошадей верховых и рысистых пород.

Как сообщают в пресс-службе, с начала полномасштабного военного вторжения работники КП находились вместе со своими подопечными в штатном режиме и оказывали животным всю необходимую помощь.

"В это сложное военное время тренировка коней происходила по сокращенной программе. В то же время, наши работники ежедневно работали и самостоятельно доставали подстилку и корм для животных", — рассказали на ипподроме.

Киевское предприятие также получало гуманитарную помощь от конников Украины и Европы. Таким образом, все питомцев удалось сохранить в хорошей физической форме.

Церемония открытия летнего сезона начнется в 13.00 по адресу: просп. Академика Глушкова, 10.

Напомним, принцесса Беатрис в цветочном платье и розовой шляпке посетила скачки в Аскоте. На церемонии открытия гонок также присутствовали супруга принца Эдуарда, герцогиня Уэссекская, и дочка принцессы Анны, Зара Тиндал с супругом.

Ранее Фокус писал, что киевский зоопарк снова открылся для посетителей.