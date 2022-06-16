Київський іподром відкриває сезон: у перших заїздах візьмуть участь французькі рисаки

Відкриття літнього сезону намічено вже цієї неділі, 19 червня. Вхід на територію іподрому вільний.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На території Київського іподрому 19 червня відбудеться відкриття літнього сезону та перші заїзди французьких рисаків. Про це повідомляють на сайті Київської міської ради з посиланням на КП "Київський іподром".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У стрибках візьмуть участь 38 коней французької рисистої породи, уточнює пресслужба. Вхід на захід буде вільним.

Загалом на території комунального підприємства утримуються та проходять тренінг 300 коней верхових та рисистих порід.

Як повідомляють у пресслужбі, з початку повномасштабного військового вторгнення працівники КП перебували разом зі своїми підопічними у штатному режимі та надавали тваринам усю необхідну допомогу.

"В цей складний воєнний час тренування коней відбувалося за скороченою програмою. Водночас наші працівники щодня працювали та самостійно діставали підстилку та корм для тварин", — розповіли на іподромі.

Київське підприємство також отримувало гуманітарну допомогу від кіннотників України та Європи. Так, всі вихованці вдалося зберегти в хорошій фізичній формі.

Церемонія відкриття літнього сезону розпочнеться о 13:00 за адресою: просп. Академіка Глушкова, 10.

Нагадаємо, принцеса Беатріс у квітковій сукні та рожевому капелюшку відвідала кінні перегони в Аскоті. На церемонії відкриття гонок також були присутні дружина принца Едуарда, герцогиня Уессекська, і дочка принцеси Анни, Зара Тіндал з чоловіком.

Раніше Фокус писав, що київський зоопарк знову відкрився для відвідувачів.