"Макрон и Шольц повиснут гирями у Украины на ногах", – эксперт о политике европейских партнеров

По мнению политолога Виктора Бобыренко, если ВСУ дойдут до границы Крыма, западные лидеры в кулуарных разговорах, через экспертов и аналитиков будут просить сохранить лицо Путину.

Визит в Киев лидеров четырех стран ЕС эксперты называют удачным. Европейцы публично пообещали поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЄС, и уже частично выполнили свое обещание продолжить военную поддержку, а также согласовать новый пакет санкций для России. Но самое интересно происходило за закрытыми дверями.

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"Вангую: когда Украина начнет наступать, будет освобождать юг Украины, дойдет до Чонгара, Эммануэль Макрон, а, возможно, и Олаф Шольц повиснут гирями у нас на ногах, не пуская в Крым, все-таки, сохраняя лицо Путину, — говорит в комментарии Фокусу Виктор Бобыренко, политический эксперт. — Конечно, об этом они не будут говорить на камеру, но намекать устами каких-то профессоров, аналитических центров, общественных организаций. Они будут говорить, что оккупированный полуостров — не предмет этих переговоров, надо создавать какие-то дополнительные форматы и обсуждать судьбу территорий, оккупированных до 24 февраля годами, а то и десятилетиями".

Слова политолога уже подтверждают и иностранные журналисты. Немецкое издание Die Welt утверждает, что главы государств и правительств за закрытыми дверями, вероятно, просили Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше, и его труднее компенсировать.

Подробнее читайте в материале Фокуса "За кулисами визита. Макрон и Шольц поддерживают Зеленского или хотят "повесить гири" на Украину?".

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Макрона, если сокрушить Россию, в Украине никогда не наступит мир. Иногда мы выигрываем войну, но теряем мир, объяснил президент Франции, который видит роль своей страны в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом.