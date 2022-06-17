"Макрон і Шольц повиснуть гирями в України на ногах", – експерт про політику європейських партнерів

На думку політолога Віктора Бобиренка, якщо ЗСУ дійдуть до кордону Криму, західні лідери в кулуарних розмовах через експертів і аналітиків проситимуть зберегти обличчя Путіну.

Візит до Києва лідерів чотирьох країн ЄС експерти називають вдалим. Європейці публічно пообіцяли підтримати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і вже частково виконали свою обіцянку продовжити військову підтримку, а також погодити новий пакет санкцій для Росії. Але найцікавіше відбувалося за зачиненими дверима.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Вангую: коли Україна почне наступати, звільнятиме південь України, дійде до Чонгара, Емманюель Макрон, а, можливо, і Олаф Шольц повиснуть гирями в нас на ногах, не пускаючи в Крим, все ж таки, зберігаючи обличчя Путіну, — говорить у коментарі Фокусу Віктор Бобиренко, політичний експерт — Звичайно, про це вони не говоритимуть на камеру, але натякатимуть вустами якихось професорів, аналітичних центрів, громадських організацій, які говоритимуть, що окупований півострів — не предмет цих переговорів, треба створювати якісь додаткові формати і обговорювати долю територій, окупованих до 24 лютого роками, а то й десятиліттями".

Слова політолога підтверджують й іноземні журналісти. Німецьке видання Die Welt стверджує, що глави держав та урядів за зачиненими дверима, ймовірно, просили Зеленського сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Тому, що економічна шкода, яку їхні країни зазнають через війну, стає дедалі більшою, і її важче компенсувати.

Детальніше читайте в матеріалі Фокусу "За лаштунками візиту. Макрон і Шольц підтримують Зеленського чи хочуть "повісити гирі" на Україну?".

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Макрона, якщо розтрощити Росію, в Україні ніколи не настане мир. Іноді ми виграємо війну, але втрачаємо мир, пояснив президент Франції, який бачить роль своєї країни як посередника у переговорах між Москвою та Києвом.