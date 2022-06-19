За нарушение штраф до 68 тысяч: в Украине на время войны хотят запретить развод домашних животных

Согласно инициативе, разводить собак и кошек нельзя будет на протяжении 5 лет после войны. Авторы петиции считают, что это поможет решить проблему бездомных животных.

В Украине готовится запрет на разведение и продажу собак и кошек на период военного положения и пять лет после него. Поскольку это поможет решить проблему бездомных животных. Об этом сообщила организация "А-Химса" в своем Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По мнению представителей общественной организации, проблема бездомных животных в Украине вышла из-под контроля, поскольку многие люди, покидая свои дома в зонах боевых действий, не забирали с собой четырехлапых друзей. А запрет на разведение и продажу домашних животных поможет урегулировать этот вопрос, поскольку люди будут брать собак и кошек из приютов или с улицы, а не покупать их.

Штраф за нарушение запрета будет составлять от 8 500 до 68 000 грн.

"Мы считаем, что запрет на разведение и продажу животных может решить этот вопрос. Пока будет действовать этот запрет, у нас будет время на урегулирование этой деятельности и на пристраивание тех животных, которые сейчас ищут своих людей. Нам крайне необходимо добиться того, чтобы деятельность с разведение и продажи животных была подконтрольна. Домашних животных должны разводить и продавать только те, кто зарегистрировал себя как лица, профессионально этим занимающиеся", — отмечают в сообщении представители "А-Химса".

Напомним, самый известный пес-сапер Украины Патрон прокомментировал мультик со своим участием.

Также Фокус писал о петиции о возможности мужчин выезжать за границу во время военного положения. Владимир Зеленский резко ответил авторам предложения.