За порушення штраф до 68 тисяч: в Україні на час війни хочуть заборонити розведення домашніх тварин

Згідно з ініціативою, розводити собак та кішок не можна буде протягом 5 років після війни. Автори петиції вважають, що це допоможе вирішити проблему безпритульних тварин.

В Україні готується заборона на розведення та продаж собак та котів на період воєнного стану та п'ять років після нього. Оскільки це допоможе вирішити проблему безпритульних тварин. Про це повідомила організація "А-Хімса" у своєму Facebook.

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На думку представників громадської організації, проблема бездомних тварин в Україні вийшла з-під контролю, оскільки багато людей, залишаючи свої будинки в зонах бойових дій, не забирали із собою чотирилапих друзів. А заборона на розведення та продаж домашніх тварин допоможе врегулювати це питання, оскільки люди братимуть собак та котів із притулків чи з вулиці, а не купуватимуть їх.

Штраф за порушення заборони становитиме від 8 500 до 68 000 грн.

"Ми вважаємо, що заборона на розведення та продаж тварин може вирішити це питання. Поки діятиме ця заборона, у нас буде час на врегулювання цієї діяльності та на прилаштування тих тварин, які зараз шукають своїх людей. Нам вкрай необхідно домогтися того, щоб діяльність з розведення та продажу тварин була підконтрольна. Домашніх тварин мають розводити та продавати лише ті, хто зареєстрував себе як особи, які професійно цим займаються", — зазначають у повідомленні представники "А-Хімса".

Нагадаємо, найвідоміший пес-сапер України Патрон прокоментував мультик зі своєю участю.

Також Фокус писав про петицію про можливість чоловіків виїжджати за кордон під час воєнного стану. Володимир Зеленський різко відповів авторам пропозиції.