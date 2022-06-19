В Крыму требуют демонтировать СТО, отказавшееся обслуживать оккупантов РФ, — СМИ

На станции техобслуживания в Красногвардейском районе не стали менять колесо на КамАЗе с Z-символикой на кузове. После этого оккупационные власти провели в автосервисе "проверку" и назвали его "незаконным сооружением".

Оккупационные власти Крыма требуют демонтировать СТО, неделю назад отказавшееся обслужить российских военных. Об этом свидетельствует постановление так называемой администрации Красногвардейского сельского поселения, размещенное в пабликах.

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Как пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на так называемого спикера "Госсовета Республики Крым" Владимира Константинова, на станции техобслуживания в посеке Видное Красногвадейского района после произошедшего инцидента провели "проверку" и "обнаружили", что автосервис якобы построен незаконно.

"В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой", — прокомментировал Константинов.

По его словам, владелец станции техобслуживания Вилен Сейтосманов обязан снести СТО в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство. Это якобы должно "послужить хорошим уроком" крымскому предпринимателю.

Также "спикер Госсовета" пригрозил Сейтосманову, чтобы он "больше не становился поперек России".

"Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется", — высказался коллаборант.

По словам Константинова, если крымчанин "так любит Украину, то пусть едет туда".

13 июня стало известно, что житель поселка Видное Красногвардейского района Вилен Сейтосманов отказался обслужить российских военных, приехавших на СТО на грузовике с Z-символикой. В пабликах распространилось видео, где неизвестный мужчина жалуется, что на станции техобслуживания принять заказ отказались "даже за деньги".

Позже российские СМИ написали, что Сейтосманов назвал случившееся недоразумением, так как его сервис действительно не может обслуживать грузовики.

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