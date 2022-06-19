У Криму вимагають демонтувати СТО, яке відмовилося обслуговувати окупантів РФ, — ЗМІ

На станції технічного обслуговування в Червоногвардійському районі не стали міняти колесо на КамАЗі з Z-символікою на кузові. Після цього окупаційна влада провела в автосервісі "перевірку" і назвала його "незаконною спорудою".

Окупаційна влада Криму вимагає демонтувати СТО, що тиждень тому відмовилося обслужити російських військових. Про це свідчить ухвала так званої адміністрації Червоногвардійського сільського поселення, розміщена в пабліках.

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Як пише російське агентство "РИА Новости" з посиланням на так званого спікера "Держради Республіки Крим" Володимира Костянтинова, на станції техобслуговування в селищі Видне Красногвадійського району після інциденту провели "перевірку" і "виявили", що автосервіс нібито побудований незаконно.

"У питанні з господарем СТО, який відмовився допомагати нашим військовослужбовцям, поставлено крапку. Після перевірки з'ясувалося, що автосервіс є незаконною спорудою", — прокоментував Костянтинов.

За його словами, власник станції техобслуговування Вілен Сейтосманов зобов'язаний знести СТО протягом 14 робочих днів, інакше розпочнеться судовий розгляд. Це нібито має "послужити добрим уроком" кримському підприємцю.

Також "спікер Держради" пригрозив Сейтосманову, щоб він "більше не ставав проти Росії".

"Влада нашу він може не любити — насильно милий не будеш. А от поважати її доведеться", — висловився колаборант.

За словами Костянтинова, якщо кримчанин "так любить Україну, то нехай їде туди".

13 червня стало відомо, що мешканець селища Видне Красногвардійського району Вілен Сейтосманов відмовився обслужити російських військових, які приїхали на СТО на вантажівці з Z-символікою. У пабліках поширилося відео, де невідомий чоловік скаржиться, що на станції технічного обслуговування прийняти замовлення відмовилися "навіть за гроші".

Пізніше російські ЗМІ написали, що Сейтосманов назвав те, що сталося непорозумінням, оскільки його сервіс справді не може обслуговувати вантажівки.

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